ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、使わないときは折りたたんで携帯することができる「大きめサイズのレジャーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ミニーマウス」大きめサイズのレジャーバッグ

© Disney

価格:各2,790円(税込)

開閉:オープン

サイズ:約68(底部:39)×39×30cm

重さ:約170g

持ち手の立ち上がり寸法:【短】約7cm、【長】約28cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ショッピングやレジャーに大活躍のトートバッグ。

ドリンクやおやつ、シートなどたっぷり収納できるビッグなサイズ感で、使わないときにはコンパクトに折りたたんで携帯することができます。

軽くて丈夫なポリエチレン素材が使用されているのもポイント。

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の2種類で、どちらも楽しいシーンにぴったりのかわいいアートが施されています。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのレジャーバッグ。

落ち着いた色味のネイビーを基調としているので、コーディネートに合わせやすく使い勝手も抜群です☆

中央にはイニシャルが大きくあしらわれ、その周りには色々なスポーツを楽しむ「ミッキーマウス」の姿がデザインされています。

水泳やボルダリングなど、どの姿も迫力があってカッコイイ!

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのレジャーバッグ。

「ミニーマウス」のイメージカラーでもある、華やかな赤を基調にています。

持ち手は長い方が黒、短い方には黄色を使用。

「ミッキーマウス」と同様、中央にはイニシャルが大きくデザインされ、スポーツを楽しむ「ミニーマウス」の姿が!

テニスやゴルフなど、それぞれスポーツに合わせてコスチュームを変えています。

マチが広く、様々なものを収納できるレジャーバッグ。

たくさん購入した際のショッピングとしても大活躍してくれます。

後ろはシンプルなデザイン。

バッグには軽くて丈夫なポリエチレン素材が使用されています。

※撥水・防水仕様ではありません

コンパクトに折りたたんでおけるので、様々なシーン愛用できます。

養生シートなどにも使われる素材を採用した、プールサイドやビーチにも持っていけるレジャーバッグ。

使わないときは折りたたんで携帯することができる、ディズニーデザイン「大きめサイズのレジャーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

