『ヌン活』で人気のスコーンも20種類以上！東武百貨店 池袋本店「粉博」

東武百貨店 池袋本店は、2024年6月19日(水)から24日(月)までの6日間、8階催事場にて「粉博」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「粉博」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)

期間 :2024年6月19日(水)〜24日(月)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 :45店舗(初出店5店舗/実演16店舗)

日本各地の人気店から、豚まん、お好み焼き、たこ焼きをはじめ、麺類、餃子、パンなど45店舗が集結。

会場で実演の「粉もの」は見ごたえ、食べ応え十分の商品が揃います。

そして今回の目玉は、「スコーン」です。

『ヌン活』ブームもあり人気を集めているスコーンを、「粉もの」という切り口で初めて展開。

期間中5店舗、全部で20種類以上販売します。

また、梅雨入り間近で暑くなってきたこの時期にぴったりな「かき氷」や「シェイク」などの冷たい粉ものにも注目です。

第3回「粉博」

URL:https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/6889/

※6月12日(水)午前10時に公開予定

◆会場で実演!牡蠣がインパクト大のお好み焼きや、味比べができるたこ焼きなどが登場◆

牡蠣がボリュームたっぷりのお好み焼きや、生蛸から焼きあげたたこ焼き、行列必須の551HORAIが出店。

【お好み焼き みっちゃん横川店分家】海鮮デラックス焼き

[東武限定品]《実演》

広島【お好み焼き みっちゃん横川店分家】

海鮮デラックス焼き (1個)1,944円

広島県産牡蠣と、いか・えび・ほたてを牡蠣醤油とバターで炒めてお好み焼きにトッピングした逸品。

【道頓堀 赤鬼】味くらべ

[東武限定品]《実演》

大阪【道頓堀 赤鬼】

味くらべ(旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース/各4個入) 1,501円

生蛸から焼くたこ焼き。

4種類の味を楽しめる東武限定品。

【551HORAI】おすすめBセット

《実演》

大阪【551HORAI】

おすすめBセット(豚まん6個・焼売10個・焼餃子15個) 2,551円

もっちり皮に豚肉と玉ねぎが入った人気の豚まんと、ボリューム満点の焼売、豚肉とシャキシャキ野菜のバランスが絶妙な焼餃子のセット。

(※開店前整理券を配布します)

◆暑くなってきたこの時期にぴったり!冷たい粉ものスイーツに注目◆

韓国のかき氷専門店のきな粉がたっぷりかかったかき氷や、ソフトやシェイクなどが登場。

【Sulbing Cafe】きな粉餅ソルビン

[初出店]《実演》イートイン

東京【Sulbing Cafe】

きな粉餅ソルビン (1個)1,500円

韓国のかき氷専門店。

まるで雪のようにふんわりとした食感の氷の上に、ソルビンオリジナルのきな粉餅やアーモンドスライスをトッピングしたかき氷。

【天然氷のかき氷 ひめじ官兵衛堂】抹茶ときなこの苺ミルフィーユ

[東武限定品]《実演》イートイン

兵庫【天然氷のかき氷 ひめじ官兵衛堂】

抹茶ときなこの苺ミルフィーユ (1個)1,800円

淡路産マスカルポーネのエスプーマに、宇治抹茶をかけたかき氷。

中には、丹波産黒豆きな粉とカスタード。

摘みたて夏いちごのシロップをかけて味の変化も楽しめる。

【江戸久寿餅】クズクズアフォガート

[初出品]《実演》

東京【江戸久寿餅】

クズクズアフォガート (Mサイズ/1杯)935円

黒蜜きなこの豆乳ソフトクリームと香り高い濃厚なコーヒーのヴィーガンシェイク。

【梅野製茶園】黒蜜きなこ八女抹茶ソフト

《実演》

福岡【梅野製茶園】

黒蜜きなこ八女抹茶ソフト (1個)601円

香り豊かな八女抹茶をたっぷり練り込んだ濃厚なソフトクリームに、黒蜜ときな粉を合わせた逸品。

◆初企画!王道のプレーンから変わり種まで、全20種類以上の「スコーン」が登場◆

『ヌン活』ブームもあり人気の「スコーン」が、「粉博」に初めて登場します。

期間中5店舗、全20種類以上のスコーンが集結。

飴色たまねぎ入りのスコーンや、スパイス香るチャイを練り込んだスコーンなど変わり種も登場。

【川島旅館】スパイシーベーコンチーズ

[東武限定品]

北海道【川島旅館】

スパイシーベーコンチーズ (1個)513円

チーズは北海道産のラクレットチーズを使用。

【べノア】英国産小麦粉のスコーン プレーン

東京【べノア】

英国産小麦粉のスコーン プレーン (1個)411円 〈各日数量限定〉

英国産小麦を100%使用。

【Teapick】プレーンスコーン

[初出店]

愛知【Teapick】

プレーンスコーン (1個)432円 〈各日販売予定70点〉

発酵バターと小麦のしっかりした香りが特徴。

【EMU Bakehouse】チョコレートチップスコーン バターミルクスコーン

[初出店]

東京【EMU Bakehouse】

〈写真左〉チョコレートチップスコーン (1個)486円

〈写真右〉バターミルクスコーン (1個)432円

スコーンにはコクのある北海道産バターを使用。

チョコレートチップスコーンはオランダ産ココアパウダー使用。

【bake shop HELLO】飴色たまねぎスコーン ほか

[初出店]

群馬【bake shop HELLO】

〈写真左〉飴色たまねぎスコーン (1個)486円

〈写真右手前〉スパイス香るチャイとブロンドチョコレートのスコーン (1個)551円

〔出店期間:6月19日(水)〜21日(金)〕

群馬県を中心にキッチンカーで販売する焼き菓子店のスコーン。

◆グルテンフリーの米粉パンや東武限定のパンなどが登場◆

ごまきなこバターが入ったパンや、冷たいとろけるクリームの東武限定パンなどが登場。

【旅館 栄進館】ごまきなこバターパン

[東武限定品]

東京【旅館 栄進館】

ごまきなこバターパン (1個)280円 〈各日数量限定〉

有機栽培大豆きな粉と、北海道生乳バターで作ったきなこバターに、すりごまをたっぷり加え、米粉入りのもちっと淡麗な味わいのパン生地で包んだ逸品。

【イルマットーネ アルル】北海道とろけるクリームパン

[東武限定品・メロンは初出品]《実演》

北海道【イルマットーネ アルル】

北海道とろけるクリームパン

〈写真左〉富良野メロン生クリーム (1個)454円

〈写真右〉生クリーム (1個)432円

〈各日数量限定〉

北海道産の小麦と生クリームを使った、冷やして食べるクリームパン。

【BIOSSA】米粉パン(グルテンフリー)豆乳クリームパン

[初出店]

東京【BIOSSA】

米粉パン(グルテンフリー)

豆乳クリームパン (1個)275円

バニラビーンズを混ぜ込んだ豆乳クリームをたっぷりと使用。

外はパリッと中はふわふわの米粉100%のグルテンフリーパン。

