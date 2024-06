ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、すぐに乾いて最後の人までサラサラと使える、ディズニーデザイン「吸水速乾糸コスモトロン(R)を使ったバスマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「吸水速乾糸コスモトロン(R)を使ったバスマット」

© Disney

サイズと価格:【約35×50】1,690円(税込)、【約45×65】2,590円(税込)、【約65×85】4,390円(税込)

品質:ポリエステル100%(コスモトロン(R)使用)

吸水・速乾加工糸使用

すべりにくい加工

パイル長:約10mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください。

※ドラム式洗濯機では洗えない場合があります。洗濯機の説明書をご確認ください。

さりげないミッキーモチーフデザインがかわいいバスマット。

ミッキーモチーフ×ドット柄のオシャレな組み合わせがバスルームを明るくさわやかな雰囲気にしてくれます!

© Disney

やわらかいカラーリングの全4色から選べるのもうれしいポイント。

シンプルに使える「アイボリー」と、

© Disney

可憐で華やかな「ピンク」、

© Disney

温かみのある「ベージュ」に、

© Disney

清潔感のある「グリーン」の4色展開です。

さらにそれぞれ3種類のサイズから選べるのも魅力的☆

© Disney

<素材アップ>

生地には、湯あがりの水分をすばやく吸収して、すぐに乾く機能糸「コスモトロン(R)」を使用しています。

家族が続けて使ってもベタつきにくく、サラサラふわふわの使い心地!

© Disney

裏面にはすべりにくい加工が施され、洗面所や脱衣所でも安心です。

シンプルな単色使いなので、使わないときはそのまま掛けておいてもオシャレ。

すぐに乾いて最後の人までサラサラと使える、ディズニーデザイン「吸水速乾糸コスモトロン(R)を使ったバスマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

