能登半島地震被災地域の伝統工芸品展示・販売も！Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION 

『Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION -想像を超える、伝統工芸の世界へ。-』と題した、東京都伝統工芸品のPRイベントが2024年6月15日(土)〜19日(水)に開催されます。

Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION

■6月イベント開催概要

会期 : 2024年6年6月15日(土)から同月19日(水)まで

時間 : 【平日】午前11時から午後8時まで(※最終日は午後6時まで)

【休日】午前11時から午後7時まで

会場 : KITTE 1階 アトリウム/

地下1階 東京シティアイパフォーマンスゾーン

※B1Fは15日(土)・16日(日)のみ/製作体験を実施

(千代田区丸の内二丁目7番2号)

主な内容: ○職人技が詰まった商品の販売

○伝統の職人技を間近で体感できる実演

○職人に教わりながらチャレンジできる製作体験

○伝統工芸品の魅力に迫る職人によるトークショー

〇被災地域の伝統工芸品の展示販売をする被災地応援フェア

※詳細は東京都HPに順次掲載します。

URL等 : 東京都ホームページ

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2024/0615.html

『Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION -想像を超える、伝統工芸の世界へ。-』と題し、東京都伝統工芸品のPRイベントが2024年6月15日(土)〜19日(水)に開催されます!

今回は東京の伝統工芸品の展示、実演、製作体験及び物品販売に加え、能登半島地震により被災した地域の伝統工芸品の展示販売を行う「被災地応援フェア」です。

また、小学生を対象に、「こんな伝統工芸品があったら、自分で使ってみたい」と思うデザインを募集するコンテスト「あったらいいな!こんな伝統工芸品デザインコンテスト」の作品を募集開始します。

応募された作品は、11月に開催されるイベント内で展示し、表彰式を実施します。

東京都知事賞に選ばれた作品は、後日実際に伝統工芸士が製作しプレゼントされます。

■11月イベント開催概要 ※詳細は後日発表します。

会期 :2024年年11月1日(金)から同月5日(火)まで

会場 :KITTE 1階 アトリウム/

地下1階 東京シティアイパフォーマンスゾーン

(千代田区丸の内二丁目7番2号)

東京ビル TOKIA 1階西側ガレリア(千代田区丸の内二丁目7番3号)

主な内容:○東京都の伝統工芸品の販売、実演、製作体験、トークショー

〇あったらいいな!こんな伝統工芸品デザインコンテスト 等

■「あったらいいな!こんな伝統工芸品デザインコンテスト」募集概要

テーマ : こんな伝統工芸品があったら、自分で使ってみたい

応募対象: 都内在住、もしくは在学の小学生

応募作品: 東京都伝統工芸品の中から1つ、または2つ以上の伝統工芸品を

組み合わせて伝統工芸品をデザインしてください

応募方法: チラシ付属の応募用紙(A4用紙)又は、

以下のサイトからダウンロードして下記宛先まで郵送

〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-23-2 澁澤金町ビル2階

公益財団法人東京都中小企業振興公社城東支社内

「あったらいいな!こんな伝統工芸品」デザインコンテスト事務局

電話:03-5648-6606

応募期限: 令和6年9月10日(火)※当日消印有効

審査基準: デザイン性、面白さ、未来性、実用性を審査基準に

東京都伝統工芸士が判断

都知事賞受賞作品は実際に伝統工芸士が制作してプレゼント

入賞 : 東京都知事賞1点、優秀賞5点、佳作10点、

審査員奨励賞(1・2年生対象)10点

発表 : 令和6年10月下旬(予定)に入賞作品を東京都伝統工芸士HPにて発表

展示 : 応募作品すべてを2024年年11月1日(金)〜5日(火)でKITTEにて開催の

「Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION」会場内で展示

表彰式 : 令和6年11月4日(月・祝)

「Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION」会場内

共催 : 東京都伝統工芸士会

