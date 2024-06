NORQAINは、Wild ONEから、2023年発表したホワイト&ブラックのWild ONE JPの特別モデル、両面スケルトン仕様の「Wild ONE SKELETON JP」を発表しました。

NORQAIN「Wild ONE SKELETON JP」

NORQAINは、Wild ONEから、2023年発表したホワイト&ブラックのWild ONE JPの特別モデル、両面スケルトン仕様の「Wild ONE SKELETON JP」を発表!

Wild ONEの人気は日本でも圧倒的な盛り上がりを見せており、今回は日本の挑戦者のために作られたWild ONE Skeletonの特別モデルとなっています。

■究極のスポーツウォッチ

超軽量カーボン素材NORTEQ、機械式ムーブメントを衝撃から保護するラバーショックアブソーバーなど、Wild ONEが誇るハイスペックの性能を備えながら、ホワイト&ブラックの力強いカラーリングは腕につける人の強い意志を表します。

また高精度にカッティングされたインデックスも特徴です。

「Wild ONE SKELETON JP」はホワイト&ブラックの斬新なカラーリングが目を引きますが、その革新性は材質、設計思想、独自の構造をもつスケルトンメカニズムにあります。

スイス最高峰ファクトリーと共同開発されたカーボン素材NORTEQは、ステンレスの約1/6、チタンの約1/3の超軽量を誇ります。

さらにラバー製ショックアブソーバーが時計への衝撃をプロテクト。

ノルケインが独自に開発した両面スケルトン仕様のキャリバーN08Sは、建築の梁構造をもとに設計された耐久性を誇ります。

重量わずか78g、200m防水を備えた「Wild ONE SKELETON JP」は、実際にトップアスリートが腕につけてプレーをすることを前提につくられた究極のスポーツウォッチなのです。

保証期間は2年。

購入時に登録すれば3年にアップグレードされます。

価格は935,000円(税込)。

<仕様>

ムーブメント :ノルケインキャリバーN08S、41時間パワーリザーブ、

26石のルビー、

ノルケインコアバリューの刻印されたローター、

毎時28,800振動(4Hz)

ダイアル :ブラックのオープンダイアル、

ダイヤモンドカットされた針とインデックス、

X1スーパールミノバ

ケース :ブラックNORTEQケージ、

ホワイトラバー製ショックアブソーバー、

ケースサイドにノルケインプレート、

ケース径42mm、厚さ12.3mm、

ストラップ幅22mm、200M防水

ガラス/ケースバック:両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス、

サファイアクリスタルケースバック

国際保証 :国際保証2年

(購入時に必要事項を記入することにより+1年)

<価格>

ホワイト/ブラックラバーストラップ仕様:935,000円(税込)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 両面スケルトン仕様日本限定モデル!NORQAIN「Wild ONE SKELETON JP」 appeared first on Dtimes.