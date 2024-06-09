HEY-SMITH主催『ハジマザ』出演アーティスト一斉解禁 coldrain、Crossfaith、BRAHMAN、ホルモンら25組
ロックバンド・HEY-SMITHが主催する大型フェス『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』（10月26、27日開催／大阪・泉大津フェニックス）の全出演バンドが9日、一斉解禁された。
【写真】『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』出演アーティスト一覧
同フェスは2010年にスタートした音楽イベント。コロナ禍による20年、21年の開催中止を乗り越えて22年に復活し、今年で13回目となる。近年は数回に分けて出演アーティストが明かされてきたが、今回はコロナ禍によって開催中止となった21年ぶりに全25組を一挙に発表した。
出演アーティストは以下の通り。
■『HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』出演者
HEY-SMITH（両日出演）
04 Limited Sazabys
Age Factory
BRAHMAN
coldrain
Crossfaith
dustbox
FOMARE
GOOD4NOTHING
KUZIRA
locofrank
Maki
ROTTENGRAFFTY
Saucy Dog
SHADOWS
SHANK
SiM
SUPER BEAVER
The BONEZ
The Bruce Lee Band（U.S）
THE ORAL CIGARETTES
The Suicide Machines（U.S）
ハルカミライ
マキシマム ザ ホルモン
ヤバイTシャツ屋さん
MC：R藤本（両日出演）
Performance：team GOOD SKATES（両日出演）
【写真】『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』出演アーティスト一覧
同フェスは2010年にスタートした音楽イベント。コロナ禍による20年、21年の開催中止を乗り越えて22年に復活し、今年で13回目となる。近年は数回に分けて出演アーティストが明かされてきたが、今回はコロナ禍によって開催中止となった21年ぶりに全25組を一挙に発表した。
■『HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』出演者
HEY-SMITH（両日出演）
04 Limited Sazabys
Age Factory
BRAHMAN
coldrain
Crossfaith
dustbox
FOMARE
GOOD4NOTHING
KUZIRA
locofrank
Maki
ROTTENGRAFFTY
Saucy Dog
SHADOWS
SHANK
SiM
SUPER BEAVER
The BONEZ
The Bruce Lee Band（U.S）
THE ORAL CIGARETTES
The Suicide Machines（U.S）
ハルカミライ
マキシマム ザ ホルモン
ヤバイTシャツ屋さん
MC：R藤本（両日出演）
Performance：team GOOD SKATES（両日出演）