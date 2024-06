オフスプリングのニュー・アルバム『SUPERCHARGED』が10月11日にリリースされる。アルバムの予約もスタートし、ニュー・シングル「Make It All Right」の試聴ビデオも公開となった。ニュー・シングル 「Make It All Right」は、お馴染みのオフスプリング節が色濃く漂う楽曲だが、歌っているその内容は「犯罪のパートナー」がそばにいることをどう感じるかというものだ。なんでもできると感じさせてくれる人、物事がうまくいくと自信を与えてくれる人、そして「あなたは大丈夫、きっとうまくいく、俺たちは犯罪のパートナーのようなもの、そして、あなたは大丈夫」…と。





「このアルバムは、最初から最後まで純粋なエネルギーを持ったものにしたかったんだ。だから『SUPERCHARGED』と名付けた。願望の絶頂から苦悩のどん底まで、このアルバムではそのすべてを語っている。シングルの「Make It All Right」はその好例で、私たちが落ち込んでいるときに力強く感じさせてくれる人たち、つまり私たちを大丈夫だと感じさせてくれるパートナーについて歌っているんだ。アルバムは今回、3つの異なる場所でレコーディングされた。マウイ島、バンクーバー、そしてハンティントン・ビーチのホーム・スタジオでレコーディングしたんだけど、プロデューサーのボブ・ロックとともに、すべてが素晴らしいものになった。これまでで最高のサウンドに仕上がったと感じているね。もう何ヶ月もこの曲でロックしたりヘッドバンギングしたりしているんだ。みんなに聴いてもらうのが待ちきれないね。」──デクスター・ホランド先日は、ナパの<ボトルロック・フェスティバル>にてエド・シーランをサプライズゲストに加え、ともに「Million Miles Away」を披露していたが、このあとオフスプリングは7月19日にオハイオ州マンスフィールドで開催される<Inkcarceration Festival>、9月26日に北米で開催される<Louder Than Life Festival>など、海外でも多数のフェスティバルに出演する予定となっている。