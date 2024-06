大阪・十三(じゆうそう)にあるミニシアター、第七藝術劇場で、3月24日に行われた『医学生 ガザへ行く』上映後の岡真理さんによるトークイベントの模様を誌上再録する。

岡さんは、ベストセラーとなった『ガザとは何か〜パレスチナを知るための緊急講義』(大和書房)の著者で、これまでもパレスチナ問題について精力的に発信してきた専門家である。文中の様々なデータはイベント開催時点のものとなる。

◆◆◆

『医学生ガザへ行く』

INTRODUCTION & STORY

イスラエルからの激しい攻撃にさらされ、「天井のない監獄」とも呼ばれるガザ地区。そんな環境で人々は一体どういう生活をしているのか? それを体感させてくれるドキュメンタリー。

救急外科医になるという将来の夢のため、ガザ地区におもむいたイタリア人の医学生、リッカルド。ガザのイスラーム大学に着くと、ヨーロッパ人初の留学生として大歓迎を受け、メディアからの取材も多く受けることに。

同じ医学生の友人もできるが、彼は自分の適性を疑い、いずれはこの地を去る自分と違い、出たくても出られない友人たちに対して罪悪感を抱くように。そんな中、研修で向かっていた病院に銃撃を受けた人々が運び込まれてくる。

STAFF & CAST

監督:チアラ・アヴェザニ、マッテオ・デルボ/脚本:チアラ・アヴェザニ/出演:リッカルド・コッラディ−ニ、サアディ・イェヒア・ナクハラ/2022年/スペイン/88分/配給:ユナイテッドピープル/現在公開中

救急救命医を志すイタリア人青年がガザ留学

皆さん、ご覧になっていかがでしたでしょうか。ガザに対するイスラエルのジェノサイド攻撃、それはもはや21世紀のホロコーストと言ってもいいものです。今作では現地の様子が、そのまま映し出されていました。

主人公のリッカルドは日本語タイトル通り、イタリア人の医学生です。ただ、映画の原題は『Erasmus in Gaza』、「ガザのエラスムス」です。



岡真理さん ©文藝春秋

エラスムスとは、15〜16世紀のオランダの神学者、哲学者、人文学者。『痴愚神礼讃』の著者として知られています。では、リッカルドをその学者と重ね合わせているのか…というと、「エラスムス・プログラム」というものがあるんです。

正式名称が「EuRopean community Action Scheme for the Mobility of Univer-sity Students」。この大文字のところをとってエラスムスと無理やり読ませているんですが(笑)、要はEUの大学生をあちこちに留学させ、交流を促進しようという、そういうプログラムです。

リッカルドは救急外科医を志している青年なのですが、このプログラムで、ガザ地区を行き先として希望しました。

そんな学生は初めてなので、ヨーロッパで報道されました。それを見た今作の監督、スペイン人2人が「映画にしたい」とリッカルドに連絡をとり、彼と一緒にガザにおもむいて、撮影してきたんです。

ハマース、ファタハ、イスラエルの許可が必要なガザ入り

彼ら一行がガザに滞在していたのは2018年から19年までの冬の4カ月。到着して、ガザ地区への入域許可を得るために3時間も待たされる様子が映されていました。

どうしてそんなにかかるのか。3つの許可が必要だからです。ハマース、パレスチナ暫定自治政府のファタハ、イスラエル、この3つです。

振り返りますと、06年にパレスチナの選挙でハマースが勝利しました。この選挙はEUの監視団も「近来まれに見る民主的な選挙だった」と評価しています。

ハマースが政権与党になったのですが、イスラエルやアメリカは「ハマースはテロ組織だ」として、政権として認めません。以降パレスチナは、ハマースがガザ地区を統治し、ヨルダン川西岸地区のファタハの自治政府と分裂状態になります。

イスラエルは07年にガザ地区を完全封鎖し、以降、幾度も攻撃を加えています。リッカルドがおもむいたのは18年ですから、この時点でガザの封鎖は11年以上続いていました。

一定時間給電したら一定時間停電

封鎖されたガザ地区は、極端に物資が少ないです。イスラエルが物資の出入域を制限しているためです。

しかし、今作の中で映るスーパーマーケットには、ちゃんと品物があるように見えますね。それは、リッカルドが接している人たちが、医学部の学生や弁護士になろうとしているような富裕層だからです。

カメラは常に彼に密着しているので、彼に近くない人や場所は撮れません。

それでも、街中を荷馬車が走っているところが映っていましたね。封鎖のせいでガソリンがないからです。彼がホームステイしている家も含め、夜になると停電していました。燃料がなくて発電出来ないから、一定時間給電したら一定時間停電するというサイクルにせざるを得ないためです。

平和的なデモ「帰還の大行進」へフェンス越しに銃撃

映画の終盤、彼が研修でおもむいた病院に、デモ行進中にイスラエル兵に攻撃され、負傷した人たちが運び込まれ、彼がショックを受けるシーンがあります。このデモがどういうものであったかについてはぜひ補足したいと思います。

それは2018年3月30日から始まった、「帰還の大行進」と呼ばれるデモです。1948年にパレスチナ人が難民となった「ナクバ(大惨事)」から70年という節目、また3月30日は、「土地の日」と呼ばれるパレスチナ人の抵抗の記念日でもあるのです。

「帰還の大行進」は“故郷帰還”の実現を訴える非暴力の平和的なデモでした。しかし映画でも描かれていたように、イスラエル軍は封鎖フェンス越しに銃撃してきたのです。

こういう時、イスラエル軍は「バタフライ・ブレット」という銃弾を使います。字幕では「爆発性弾丸」となっていましたが、着弾した衝撃で銃弾の尖端が羽根のように開き、神経や血管をズタズタにするものです。脚に当たると多くの場合、脚を切断するしかなくなります。

それでもパレスチナ人は2019年の年末まで行進を続けました。その結果、死者は223名、負傷者も9200名に上っています。

ニュースで知識として知るのではなく、体感することの重要性

リッカルドは、4カ月間の滞在の中でこのような、人間が意図的に、政治的な目的を実現するために人を攻撃するところを目撃しました。この映画は私たちにもそれを体験させてくれるのです。

イスラエルによるこのような蛮行を、ニュースで知識として知るのではなく、体感すること。それはパレスチナ問題を正しく把握するためにも非常に重要なことです。

おか まり 1960年東京都生まれ。京都大学名誉教授、早稲田大学文学学術院教授。専門は、現代アラブ文学、パレスチナ問題。大学時代に、パレスチナ人作家ガッサーン・カナファーニーの作品を読み、パレスチナ問題と出合う。

現在、同問題について一般向けの講演などを精力的にこなす。学生・市民による朗読集団「国境なき朗読者たち」を主宰する。主著に『記憶/物語』(岩波書店)、『ガザに地下鉄が走る日』(みすず書房)など。

(岡 真理,「週刊文春CINEMA」編集部/週刊文春CINEMA 2024夏号)