「ゴジラVSスペースゴジラ」より、「スペースゴジラ」がUA Monsterシリーズについに登場！ 迫力ある咆哮音とともに角、目、肩の水晶が発光

「メガトレショップ −プレミアムバンダイ支店−」にて、「UA Monsters スペースゴジラ」(44,990円 税込/送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

1994年公開、映画「ゴジラVSスペースゴジラ」より、G[ゴジラ]細胞から生まれた宇宙怪獣「スペースゴジラ」が映画公開から30周年の時を経てUA Monsterシリーズに遂に登場!

特徴的な角や肩の水晶、4本の牙、結晶状の背びれ群、歯列や腹部の内蔵のような器官等、VSシリーズならではのリアルで生物的なデティール等はシリーズ最大スケールの360mmというサイズでも抜け目なく徹底的に作り込み、シリーズ恒例の発光&サウンドギミックも相まってまさに破壊神の呼び名にふさわしい姿となっている。

台座のスイッチ「ON1」で迫力ある咆哮音とともに角、目、肩の水晶が発光し、「ON2」へ切り替えるとスペースゴジラが放出する「スペース・コロナビーム」の音声&発光ギミックが発せられ、より迫力ある姿を堪能できる。

商品の配送は2024年11月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■UA Monsters スペースゴジラ

・販売価格:44,990円(税込)

・お届け日:2024年11月発送予定





<セット内容>

・塗装済完成品

・専用台座付属

・発光&サウンドギミック内蔵

※LED発光ギミック[目、角、口腔内、肩の水晶、背びれ]

※咆哮音2種、攻撃音、電撃音収録

※単4電池×3本使用[別売り]



<商品素材>

PVC、ABS



<対象年齢>

15才以上



<商品サイズ>

全高:約360mm



<注文受付数>

一人3個まで

※注文1回につき、1個購入可。3個購入時は3回分の手続きが必要。



<作品名>

ゴジラVSスペースゴジラ



<発売元>

株式会社メガハウス





TM & (C) TOHO CO., LTD.

