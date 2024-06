與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。

──カミングアウトをされたことを機に、報道番組からも取材があるなど、これまでの芸能生活以上に国内外から注目され続けた1年でもあったと思います。その状況に対応していくことは、大変だったのでは……?

最近は日本語でも“本当の自分”について伝えられるようになったんですけど、以前は日本語で「自分がゲイなんです」と言って気持ちを説明することに慣れていなくて、難しさがあったんです。英語でカミングアウトをすることには慣れているんですけど、母国語の方が言いにくくて……。正直、最初の頃はインタビューで話すときに、違和感がありました。

──AAAとして活動されながら2016年にアメリカへ留学して、それ以降アメリカと日本の2拠点で過ごされていますよね。アメリカの方がカミングアウトしやすい環境だったこともあるでしょうから、日本語で話す方が難しいというのは理解できます。

自分自身、すごく不思議な日本人なのかな……と思うんです。日本では14才から芸能界に入って働いてきたので、仕事に関する考え方はすごく日本人。でも、友達と遊んだり、恋愛をしたり、カルチャーを知るといったことはアメリカで学んだんです。だから、日本人ではあるんですけど、良くも悪くもアメリカナイズされているところがあるんですよね。

──2つのカルチャーが、それぞれ思考に影響を与えている感じなんですね。

そうなんです。でも、それがいいことだと思っているわけではないんです。そのことですごく悩んだ時期もあったので。一体、本当の自分って何なんだろう?……となってしまったんですよね。14才から芸能界にいることも、影響しているんだと思います。子供の頃から大人に言われたことに従っていたので、こうしないといけない……という固定概念ができてしまった部分がある。でも、本当の自分の性格だったら別の選択をするんじゃないか……と思うことがあるんです。本当の自分は、どっちが好きなんだろうと考えるようになりました。

──改めて、自分自身と向き合っているんですね。

最近は自己分析をして、自分自身を見つめ直す時間を大切にしています。いままで1人でいる時間の大切さに、気づいていなかったんですよ。本当の自分のことを誰にも言えなかったから、常に孤独感があって、人よりも寂しいという気持ちがあった。だから常に誰かといっしょにいないと、自分の人生に花が咲かないんじゃないかって思っていて。例えば友達と会う予定など、常に何かの予定を入れておかなければと思っていたから、1日でも予定が空いていると“ヤバい!”ってなってしまっていたんです。

──1人で過ごす時間があることに、怖さがあった。

はい。でも、最近は自分に自信を持てるようになったことで、1人でいる時間を楽しめるようになりました。1人でいることで自分を見つめ直せているので、精神的にもいい状態です。

──今回の取材でもカミングアウトのお話を伺っているので、質問としては矛盾してしまうんですけど。この1年、さまざまな取材を受けるたびに、カミングアウトのことについて質問され続けてきたと思います。それが、精神的な負担にはなっていませんか…?

全然! なんでも聞いてくださいっていう感じです(笑い)。いまは自分のことで隠していることが何もないので。例えば、ファンの方から「彼氏見せてよ!」って言われて、「いま、いないから。本当にシングルだから!」みたいなやり取りをしていたりするんですよ(笑い)。

──オープンですね(笑い)。

いままでは、隠さなくちゃ!と思って生きてきたんですけど。そもそも、ストレートだったとしても、日本の芸能界ではプライベートは隠したほうがリスクにならないっていう風潮がありますよね。

──確かに、そうですよね。

でも、別に悪いことをしているわけではないし、いまはファンの皆さんも自分の生き方を応援してくださっている方が多いと感じているので、ある程度オープンにしてもいいんじゃないかなって思うようになったんです。つい先日も、朝起きたときにファンのことを考えながら“そういえば最近、ファンクラブで生配信をしていないな”って気づいて。髪はボサボサだし、帯状疱疹の痕で肌が荒れているところもあったけど、それを隠すことなく1回このままの姿でやってみよう……と思ったんです。寝起き5分後くらいの状態で(笑い)。

──起き抜けのままですね(笑い)。

以前だったら、あり得ないことなんですよ。いつも完璧な與真司郎でいなくては……と思っていたから、たとえニキビ1個でもあれば生配信なんてやりたくなかった。でも、ベットから起き抜けのブサイクな状態でやってみたら、ファンのみんなが「全然そのままでいいよ」「もっとやって!」って言ってくれて。ラフな自分を見せることで、ファンのみんなも喜んでくれるんだっていうことにも気づいたんです。つまり自分が思うほどには、ファンの人も一般の方も、そこまで気にしてないんだなって(笑い)。

──そうかもしれないですね(笑い)。

“完璧ではない自分”を見せるのって、いいなって思えた。以前はAAAのメンバーと比べて自分も何かしなければいけないと思ったり、もっと有名にならなければというプレッシャーがすごくあったんです。そこからもやっと抜け出せた。ほかのメンバーも、それぞれやりたいことをやっているし。いまの自分は、これまで以上に人気者になりたいとか有名になりたいという気持ちよりも、いま応援してくれている方たちや、自分がカミングアウトしたことで勇気づけられたと感じて下さる方たちに、ちゃんと何かを伝えられたらいいな……という考え方なんです。ファンのみんなも「真ちゃんは、自由に好きなことをやってね」と言ってくださっているので、昔は自分が考えすぎていた部分があるのかな……と。

──ファンの皆さんのリアルな言葉が、いちばん響きますよね。

「真ちゃんが自分らしく生きて幸せでいてくれることが、私たち、ぼくたちの幸せだから」って、たくさんのファンの方が言ってくれるんですよ。本当にファンのみんなには、勇気づけられています。

──SNSなどでファンの皆さんのコメントを拝見すると、本当に深い部分まで與さんのことを理解していることが伝わってきます。

自分よりも、ファンのみんなの方が、本当のおれのことを分かっている気がします。生配信をしたときにも、「いままでの真ちゃんだったら、帯状疱疹の痕が残っていたら絶対にやらないよね」ってコメントが来たりして。ファンのみんなは、“帯状疱疹の痕があることなんて、全然気にしないわ!”みたいな感じだったという(笑い)。

──ファンの皆さん、さすが…という感じですね(笑い)。

あぁ、みんなおれの性格を分かっていたんだなって。もともと、ほかの芸能人の方に比べたら自分は自由人だと思っていたんですけど。ファンのみんなが、「もっと自由でいいんだよ」って言ってくれてホッとした……というのが、ごくごく最近の思い出です(笑い)。

<リリース&公演情報>

最新曲『Upside Down』が配信中。全国4か所全11公演を回るツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』が、6月3日〜27日まで開催中。