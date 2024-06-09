中国・重慶両江新区で初の統合型急速充電施設が稼働
6日、上空から見た重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーション。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶6月9日】中国重慶市両江新区で6日、同区初の太陽光発電・蓄電・充電・緊急電源機能を一体化した急速充電施設が正式に稼働開始した。
施設は自動車28台分を備えた明月湖急速充電ステーション。建設大手、中国建築傘下の中建科工集団と子会社の中建科工集団智慧停車科技が投資、建設した。
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、新エネルギー車を充電する市民。（重慶＝新華社記者/王全超）
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、新エネルギー車を充電する市民。（重慶＝新華社記者/王全超）
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、新エネルギー車を充電する市民。（重慶＝新華社記者/王全超）
6日、上空から見た重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーション。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、設備を巡回検査する作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
6日、上空から見た重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーション。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、新エネルギー車を充電する市民。（重慶＝新華社記者/王全超）
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、新エネルギー車を充電する市民。（重慶＝新華社記者/王全超）
6日、重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで充電を終えた新エネルギー車。（重慶＝新華社記者/王全超）