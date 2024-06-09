アニメ「【推しの子】」第2期は全国35局で放送&ABEMA地上波同時配信！ 番宣CMも公開

■6月30 日には『〈第2期〉第一話先行上映会＆全国同時生中継』実施

TV アニメ『【推しの子】』の放送情報詳細が公開された。7月3日より全国 35 局にて放送開始。また、ABEMA にて同日より地上波同時・単独最速配信開始する。

7月3日23時からのTOKYO MXでの最速放送を皮切りに、全国計35局で同日に放送スタート。詳細な放送時間などは記事末でチェックしよう。また、番宣CMも併せて公開されている。

そして6月30 日には、『〈第2期〉第一話先行上映会＆全国同時生中継』が実施される。

メインキャスト5名の御礼舞台挨拶付きの第1部と、記念座談会付きの第2部の2部開催。どこよりも早く第2期第一話を見ることができるチャンスだ。

第2期新情報の解禁も予定している。ぜひチェックしよう。

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

番組情報

『【推しの子】』

2024年7月3日（水）より全国 35 局にて放送開始

TOKYO MX：7月3日より 毎週水曜 23:00～

BS11：7月3日より 毎週水曜 24:00～

テレビ北海道：7月3日より 毎週水曜 24:00～

サンテレビ：7月3日より 毎週水曜 24:00～

KBS 京都：7月3日より 毎週水曜 24:00～

tvk：7月3日より 毎週水曜 24:00～

テレビ和歌山：7月3日より 毎週水曜 24:00～

三重テレビ放送：7月3日より 毎週水曜 24:20～

KSB 瀬戸内海放送：7月3日より 毎週水曜 24:20～

テレビ愛媛：7月3日より 毎週水曜 24:25～

熊本朝日放送：7月3日より 毎週水曜 24:50～

TSK さんいん中央テレビ：7月3日より 毎週水曜 24:55～

テレビユー福島：7月3日より 毎週水曜 24:58～

FBC 福井放送：7月3日より 毎週水曜 24:59～

テレビ愛知：7月3日より 毎週水曜 25:00～

tbc 東北放送：7月3日より 毎週水曜 25:00～

群馬テレビ：7月3日より 毎週水曜 25:00～

奈良テレビ放送：7月3日より 毎週水曜 25:00～

びわ湖放送：7月3日より 毎週水曜 25:00～

abn 長野朝日放送：7月3日より 毎週水曜 25:20～

KKB 鹿児島放送：7月3日より 毎週水曜 25:20～

UTY テレビ山梨：7月3日より 毎週水曜 25:25～

RCC 中国放送：7月3日より 毎週水曜 25:25～

NST 新潟総合テレビ：7月3日より 毎週水曜 25:29～

TVQ 九州放送：7月3日より 毎週水曜 25:30～

とちぎテレビ：7月3日より 毎週水曜 25:30～

チバテレ：7月3日より 毎週水曜 25:30～

テレ玉：7月3日より 毎週水曜 25:30～

MRO 北陸放送：7月3日より 毎週水曜 25:30～

SBS 静岡放送：7月3 日より 毎週水曜 25:45～

AAB 秋田朝日放送：7月3日より 毎週水曜 25:50～

NBC 長崎放送：7月3日より 毎週水曜 25:56～

IBC 岩手放送：7月3日より 毎週水曜 25:58～

UMK テレビ宮崎：7月3日より 毎週水曜 26:24～

AT-X：7月5日より 毎週金曜 22:30～

リピート放送：毎週火曜 10:30～／毎週木曜 16:30～

配信情報

『【推しの子】』

ABEMA：7月3日より 毎週水曜 23:00～

※その他サイトも7月4日（木）23:00～以降、順次配信予定

※放送・配信日時は変更になる可能性があります。予めご了承ください

イベント情報

『〈第2期〉第一話先行上映会＆全国同時生中継』

6/30 （日）東京・丸の内ピカデリー

【第1部：御礼舞台挨拶】13:00 の回（上映終了後登壇）

【第2部：記念座談会】15:10 の回（上映前）

登壇：大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみ、石見舞菜香、大久保瑠美、松澤ネキ（MC）

※以上予定

※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。プレスリリース

中継先会場：全国上映劇場 （一部劇場を除く）

※中継実施劇場は映画公式サイト内「THEATER」ページよりご確認いただけます。

『〈第2期〉第一話先行上映会＆全国同時生中継』中継実施劇場

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=oshinokomotherandchildren

『【推しの子】』公式サイト

https://ichigoproduction.com