酒々井プレミアム・アウトレットにカプセルトイ専門店！#C-pla premium

トーシンは、カプセルトイの世界を楽しめるプレミアムな空間をコンセプトにした新業態「#C-pla premium」を、2024年6月7日(金)より酒々井プレミアム・アウトレット内にオープンしました。

「#C-pla premium」酒々井プレミアム・アウトレット店

店舗名 :#C-pla premium&#C-pla+ 酒々井プレミアム・アウトレット店

所在地 :千葉県印旛郡酒々井町飯積2丁目4-1

酒々井プレミアム・アウトレット 2540区&2545区

電話番号:090-7716-7031

営業時間:10:00〜20:00

またオープニングイベントとして、店内で3個以上商品を購入されたお客様に参加できる抽選会を、2024年6月7日(金)から6月9日(日)までの3日間限定で開催します。

カプセルトイ専門店のにぎやかな雰囲気とは一変、ゆったりとした上質な空間で、じっくりとカプセルトイの世界を楽しめるプレミアムな空間をコンセプトにした新たな#C-plaブランドです。

ロゴも従来のカラフルなロゴからゴールド一色で統一し、重厚感を意識した配色です。

内装では黒を基調にし、シックで上品なイメージで統一しています。

店内は、従来の店舗より通路幅も広めに設計されており、目的の商品を探すだけでなく、たくさんのカプセルトイからお気に入りをゆっくり探せます。

また、他にも広々とした開封スペースや休憩スペース、カプセルトイに関する展示解説など、普段カプセルトイに馴染みのない方も楽しめるPremiumならではのコンテンツもあります。

2024年6月7日(金)に酒々井プレミアム・アウトレット店がオープンしたのち、2024年6月21日(金)には都心3区初の出店となる、『#C-pla premium 銀座マロニエゲート店』のオープンを予定しています。

酒々井プレミアム・アウトレット店では、店舗の中心にガシャポン(R)の大人気シリーズ「いきもの大図鑑」の商品の中から、話題と衝撃を生んだ過去の商品を展示、紹介するブースを展開しています。

まるで博物館のような、眺めているだけでも楽しい空間です。

※展示期間を未定となっています。

一定期間での入れ替えを予定しています。

また、2024年6月7日(金)から6月9日(日)までの3日間限定で、オープニングイベントとして店内で3個以上商品を購入されたお客様に参加できる抽選会も開催します。

北海道名産の美味しい商品が当たるはずれ無しのキャンペーンです。

