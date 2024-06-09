¡Ö¾Ã¤¨¤¿70¡Á80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¡×BEST20¡Ê2¡Ë²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤ÎÂÎ½Å¤òÀ»»Ò¤¬Ë½Ïª!?
¡Ö¤±¤ó¤«¤ò¤ä¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Ä²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬4°Ì¤Ë¡£²Ï¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÁ¸÷»á¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ä¥¸¤Î°ì¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø½ã¿è¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡£²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£Æ±À¤Âå¤Ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê62¡Ë¤ä»°¸¶½ç»Ò¡Ê59¡Ë¤Ê¤ÉÌî¿´²È¤¬Â¿¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º²¿¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥¤¡¢¥Ï¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤µ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë²Ï¹ç¡£³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥à¥Á¥à¥Á¤Î·ò¹¯Èþ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡ÙËö´ü¡¢À»»Ò¤ÈÆàÊÝ»Ò¤¬Æ±¤¸ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë´ë²è¤¬¤¢¤ê¡¢¹ç·×90¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¸åÆü¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡Ù¤Ë½Ð¤¿À»»Ò¤Ï¥¿¥â¥ê¤Ë¡Ø»ä¤Ï42¥¥í¡Ù¤È¤·¤ì¤Ã¤È¹ðÇò¤·¡¢ÆàÊÝ»Ò¤ÎÂÎ½Å¤¬50¥¥íÄ¶¤¨¤Ê¤Î¤¬È½ÌÀ¡£À»»Ò¶²¤ë¤Ù¤·¤Ç¤¹¡×¡Ê61ºÐ¡¦·ÙÈ÷°÷¡Ë
¡¡96Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¡£13Ç¯¤ËÌ¼¤Îkaho¡Ê25¡Ë¤â²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤È¶¦¤Ë°úÂà¾õÂÖ¤À¡£
¡¡5°Ì¤ÏÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î²û¤«¤·½÷Í¥¡¦Æ£Ã«ÈþÏÂ»Ò¡Ê61¡Ë¤¬Â¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡12Ç¯¡¢¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤Ç×Ñ×Ë¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬ÊóÆ»¡£03Ç¯¤Ë¤Ï¹Äµï¤Îºä²¼Ìç¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¡¢¡ÖµªµÜÍÍ¤Ï»ä¤ÎËå¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ª¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È³«Ìç¤òÍ×µá¤¹¤ëÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡Ê72¡ËÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐÄ¹Ç¯·ÝÇ½³¦¤ÇÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£Å·ÃÏ¤µ¤ó¤âÆ£Ã«¤µ¤ó¤â´¶³Ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆÁ¸÷»á¡Ë
¡¡6°Ì¤ËÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¡Ê64¡Ë¡¢7°Ì¤ÏÁÒÅÄ¤Þ¤ê»Ò¡Ê63¡Ë¤È¤è¤¯»÷¤¿´é¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÌÀ¤ë¤¤ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î²Î¤À¤«¤é±¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤½¤ì¤È¼Ä»³µª¿®»£±Æ¤Ç¡ØGORO¡Ù¤Ç¥Ì¡¼¥É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÆ±¤¸¡ØGORO¡Ù¤Ç¤â¿åÂô¥¢¥¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¸¬µõ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆÁ¸÷»á¡Ë
¡¡ÁÒÅÄ¤Ï¡Ö³õÄ®¤ÎÉ÷±À»ù¡×¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤âº¾µ½ºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦Ãæ¹¾¼¢¼ù¤«¤é¼«Âð·úÀßÈñÍÑ7000Ëü±ß¤òÌµÍø»Ò¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8°Ì¡¢9°Ì¤Ï¸µ¤ï¤é¤Ù¤Î¹âÉôÃÎ»Ò¡Ê56¡Ë¤ÈÁÒÂô½ßÈþ¡Ê57¡Ë¤¬Ãç¤è¤¯¥´¡¼¥ë¡£
¡¡¹âÉô¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¡ÖµÊ±ì¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¼Ì¿¿¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¡£
¡Ö¤É¤³¤Î¶É¤â¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ò¶²¤ì¤Æ×ÖÅÙ¡£¹âÉô¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¾ë²¼»á¡Ë
¡¡99Ç¯¤Ë¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤â·ÝÇ½³¦¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¡£º£¤ÏÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁÒÂô¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤È·ëº§¡£¥É¥Ð¥¤ºß½»¤ÇÍª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹10°Ì¤Ï´ä°æÍ³µª»Ò¡Ê56¡Ë¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡87Ç¯¤Ë¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò²ò»¶¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£
¡ÖÃæ»³½¨À¬¡Ê56¡Ë¤È¤Î7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òºÝ¤¬ÇË¶É¡£µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Íâ97Ç¯ÀÄÇ¯¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê°úÂà¡£02Ç¯¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¤ÎºÆ·ëÀ®¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÈÄÁ°¡Ë
¡¡ÊØ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤¤ÊØ¤ê!?
¡¡¤»¤á¤ÆÌ´¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¡Á°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤!
¢£¾Ã¤¨¤¿¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ëTOP20
1°Ì¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê613É¼¡Ë¡§89Ç¯¤Ë¼«»¦Ì¤¿ë¡£Æ±Ç¯Âç³¢Æü¡¢¹ÈÇò¤ÎÎ¢¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿ à¶â屛É÷áµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¶áÆ£¿¿É§¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£92Ç¯¡¢°ÂÅÄÀ®Èþ¤È¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤¬ºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.9%¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿
2°Ì¡§Å·ÃÏ¿¿Íý¡Ê389É¼¡Ë¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤Î°¦¾Î¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£71Ç¯¡Ö¿å¿§¤ÎÎø¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£´é¼Ì¿¿¤¬ÉÕ¤¤¤¿»Ò¶¡ÍÑ¼«Å¾¼Ö¡Ö¥É¥ì¥ß¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¥Ð¥«Çä¤ì
3°Ì¡§ºùÅÄ½ß»Ò¡Ê378É¼¡Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡×¤«¤é²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±´ü¤Î»³¸ýÉ´·Ã¡¢¿¹¾»»Ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö²Ö¤ÎÃæ»°¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£½÷Í¥¶È¤Ë¥·¥Õ¥È¸å¤Ï±Ç²è¡ÖÉÂ±¡ºä¤Î¼óåÐ¤ê¤Î²È¡×¤ä¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÎøÊª¸ì¡×¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é
4°Ì¡§²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¡Ê362É¼¡Ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡ÖÀ¾¾ë½¨¼ù¤ÎËå¡×¤È¤Î¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ß¡¼¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÏÂ¿¿ô¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½¿Í¿å±ËÂç²ñ¤Ç¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎËËþ¤Ê¥Ó¥¥ËÇ®¾§¥·¡¼¥ó¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹
5°Ì¡§Æ£Ã«ÈþÏÂ»Ò¡Ê329É¼¡Ë78Ç¯¡Ö¤æ¤¦¤Ò¤¬µÖ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡×¤Ê¤ÉÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬½ÐÀ¤ºî¡£¡Ö¤¤ã¤Ô¤¤ã¤Ô¤·¤¿Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ê¤·¡£ÌÜ¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È²ó¤¹ÆÃµ»¤ä¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥ÁCM¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿
6°Ì¡§ÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¡Ê287É¼¡ËÅ·ÃÏ¿¿Íý¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö·¯¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤À!¡×¤ËÄ©Àï¡£7½µ¾¡¤ÁÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£82Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÈÖÁÈ¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¤ÇÂÀÀîÍÛ²ð¤È¶¦¤Ë»Ê²ñ¤Ë¡£ºòÇ¯¡¢45¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë
7°Ì¡§ÁÒÅÄ¤Þ¤ê»Ò¡Ê271É¼¡Ë¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£84Ç¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÎÁÏ´©¹æ¤ÇÅê»ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦Ãæ¹¾¼¢¼ù¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì·ÝÇ½³¦°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿
8°Ì¡§¹âÉôÃÎ»Ò¡Ê242É¼¡Ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¶Ö¤É¤³¡×¡£ºÊ¤Ï¿¿²°½ç»Ò¡¢Ä¹ÃË¤Ï¸«±ÉÀ²¡¢»°¤Ä»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¤Î¤¾¤ß¡¦¤«¤Ê¤¨¡¦¤¿¤Þ¤¨¡×¤ÎÄ¹½÷Ìò¡£¸å¤Ë»°»ÐËå¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ï¤é¤Ù¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼
9°Ì¡§ÁÒÂô½ßÈþ¡Ê230É¼¡Ë¤ï¤é¤Ù¤Î¤«¤Ê¤¨Ìò¡£ÇëËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¤ï¤é¤Ù¤ÎÀßÄê¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤Î¤¾¤ß¤Ï¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¡¢¤«¤Ê¤¨¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¡¢¤¿¤Þ¤¨(¹â¶¶¿¿Èþ)¤ÏÂÀ¤Ã¤¿»Ò¡×¡£¡Ö¤á¤À¤«¤Î·»Ëå¡×¤ÎÊÔ¶Ê¤ÏºäËÜÎ¶°ì
10°Ì¡§´ä°æÍ³µª»Ò¡Ê224É¼¡Ë¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Ê¥ó¥Ð¡¼19ÈÖ¡£¹â°æËãÌ¦»Ò¤È¶¦¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¦¤·¤í¤æ¤Ó¤µ¤µ¤ìÁÈ¡×¤Ç¤â³èÆ°¡£¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò²ò»¶¸å¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤æ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¤Ë¼¡¤°¥Ð¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿
11°Ì¡§ÎëÌÚÁáÃÒ»Ò¡ÊWink¡Ë¡Ê211¡ËÉ¼¡¿12°Ì¡§°ËÆ£¤Ä¤«¤µ¡Ê204É¼¡Ë¡¿13°Ì¡§²¬ÅÄÍ´õ»Ò¡Ê191É¼¡Ë¡¿14°Ì¡§°Â¸¶Îï»Ò¡Ê¾¯½÷Ââ¡Ë¡Ê174É¼¡Ë¡¿15°Ì¡§ÀÐÀî½¨Èþ¡Ê168É¼¡Ë¡¿16°Ì¡§´ä°æ¾®É´¹ç¡Ê154É¼¡Ë¡¿17°Ì¡§ßÀÅÄ¤Î¤ê»Ò¡Ê¥»¥¤¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¡Ë¡Ê149É¼¡Ë¡¿18°Ì¡§ÂÙÍÕ¡Ê137É¼¡Ë¡¿19°Ì¡§¹ÃÈåÃÒ·ÃÈþ¡Ê129É¼¡Ë¡¿20°Ì¡§»ÖÂ¼¹á¡Ê121É¼¡Ë