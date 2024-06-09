¥í¥Ã¥Æ¡¦º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¹â¤¤¹×¸¥ÅÙ
¡ü ¹Åç 1 ¡Ý 3 ¥í¥Ã¥Æ ¡û
¡ã2²óÀï¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¡ÖÏ¯´õ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤Ï6²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1»Íµå¤ÈÁ´ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤âÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¤Ï¤¸¤áÅê¼ê¿Ø¤ò1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¹¥¥ê¡¼¥É¤Ç¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2¡Ý1¤Î6²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¡¢º´Æ£ÅÔ¤ÈÆ±´ü¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿郄Éô±ÍÅÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿郄Éô¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¿¹±ºÂçÊå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Æó»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¿¹±º¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÊü¤Á¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦郄Éô¤Ï3ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¼èºà¤Ç¤Ïº´Æ£¤Ï¡Ö郄Éô¤¬½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢郄Éô¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æº´Æ£¤¬´Ô¤·¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¢¡ ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê
¡¡¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢2·î¤ÎÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂ¼ÅÄ½¤°ìÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡ÈÁ°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤°Õ¼±¤Å¤±¡É¡¢¡È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»ÅÊý¡É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡3·î9Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·4·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.414¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬À®²Ì¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£4·î17Æü¤Î¼èºà¤Ç¹âÂÇÎ¨¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬µîÇ¯¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËþÂ¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÑ¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µå¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.385¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÂÇÎ¨.224¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£6·î2Æü¤Î¼èºà¤Çº´Æ£¤Ï¡Ö½ù¡¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÈÂÎ¤Î°ìÃ×¤¬º£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Áá¤¯°ìÃ×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò´Þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¬¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÎ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Æü¤Îºå¿ÀÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢7Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤â¡¢8Æü¤Î»î¹ç¤Ç3°ÂÂÇ¡£6·î¤Ï6»î¹ç¤À¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.368¤À¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤¬ÂÇ·â¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤ÏÊÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï²¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢º´Æ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ÐÎÝ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹¶¼é¤ËÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡ã2²óÀï¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¡ÖÏ¯´õ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤Ï6²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1»Íµå¤ÈÁ´ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤âÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¤Ï¤¸¤áÅê¼ê¿Ø¤ò1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¹¥¥ê¡¼¥É¤Ç¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2¡Ý1¤Î6²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¡¢º´Æ£ÅÔ¤ÈÆ±´ü¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿郄Éô±ÍÅÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿郄Éô¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¿¹±ºÂçÊå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Æó»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¿¹±º¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÊü¤Á¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦郄Éô¤Ï3ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¢¡ ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê
¡¡¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢2·î¤ÎÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂ¼ÅÄ½¤°ìÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡ÈÁ°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤°Õ¼±¤Å¤±¡É¡¢¡È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»ÅÊý¡É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡3·î9Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·4·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.414¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬À®²Ì¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£4·î17Æü¤Î¼èºà¤Ç¹âÂÇÎ¨¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬µîÇ¯¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËþÂ¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÑ¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µå¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.385¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÂÇÎ¨.224¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£6·î2Æü¤Î¼èºà¤Çº´Æ£¤Ï¡Ö½ù¡¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÈÂÎ¤Î°ìÃ×¤¬º£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Áá¤¯°ìÃ×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò´Þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¬¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÎ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Æü¤Îºå¿ÀÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢7Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤â¡¢8Æü¤Î»î¹ç¤Ç3°ÂÂÇ¡£6·î¤Ï6»î¹ç¤À¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.368¤À¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤¬ÂÇ·â¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤ÏÊÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï²¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢º´Æ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ÐÎÝ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹¶¼é¤ËÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ