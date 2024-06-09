プロ野球セ・パ交流戦が8日、各地で6試合が行われました。

この日セ・リーグは阪神、ヤクルトの2球団が勝利し、広島、巨人、中日、DeNAの4球団が敗戦。

DeNAは今季2度目の4連敗で借金は今季ワーストの『6』。そして6月ここまで最も好調なのは、6位ヤクルト。セ・リーグ勢では唯一の勝ち越しとなる5勝2敗となっています。（6月の成績：広島、巨人、阪神、中日は3勝4敗。DeNAは2勝5敗）

上位の3チーム、首位広島から3位阪神までのゲーム差は『1』に接近。そして下位の3チーム、4位中日から6位ヤクルトのゲーム差も『1』に縮まっています。

【8日のセ・パ交流戦結果】

◆楽天 7-2 中日

勝利投手【楽天】古謝樹(1勝1敗)

敗戦投手【中日】メヒア(3勝3敗）

本塁打【楽天】小郷裕哉4号【中日】福永裕基1号

◆ソフトバンク 5-3 DeNA

勝利投手【ソフトバンク】松本裕樹(2勝0敗1S)

敗戦投手【DeNA】森原康平(1勝2敗14S)

セーブ【ソフトバンク】オスナ(0勝2敗15S)

本塁打【ソフトバンク】嶺井博希1号【DeNA】オースティン5号

◆オリックス 5-0 巨人

勝利投手【オリックス】齋藤響介(1勝0敗)

敗戦投手【巨人】グリフィン(1勝2敗)

◆ヤクルト 6-3 日本ハム

勝利投手【ヤクルト】サイスニード(1勝2敗)

敗戦投手【日本ハム】金村尚真(1勝2敗)

セーブ【ヤクルト】田口麗斗(1勝0敗2S)

本塁打【ヤクルト】サンタナ9号、松本直樹1号【日本ハム】万波中正7号

◆ロッテ 3-1 広島

勝利投手【ロッテ】佐々木朗希(5勝2敗)

敗戦投手【広島】玉村昇悟(0勝2敗)

セーブ【ロッテ】益田直也(1勝2敗9S)

◆阪神 4-1 西武勝利投手【阪神】ビーズリー(3勝0敗)敗戦投手【西武】高橋光成(0勝6敗)