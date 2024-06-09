Ž¢7¤Ä¤Î¥¼¥íŽ£¤Î¸øÌó¤ÏŽ¢¤Û¤ÜÌ¤Ã£À®Ž£¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¸µÅÔÄ£´´Éô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëŽ¢½÷ÄëŽ¥¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»öŽ£¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©
¢£ÅÔÃÎ»öÁª¤ÎÁ°¾¥Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
6·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄ²ñ¤Ç¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¡£¼ç¤Ê²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Áµ¿¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê71¡Ë¤È¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¢Ï¡çÖ»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê56¡Ë¤È¤Î°ìÂç·èÀï¤ÎËë³«¤±¤È¤â¸À¤¨¤ëÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£
¾®ÃÓ»á¤¬¡¢2´ü8Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼Ò²ñ¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÄ©¤ß¡¢¹ñ¤ò¤âÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¸ì¤ì¤Ð¡¢Ï¡çÖ»á¤¬½êÂ°¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»³¸ýÂóÅÔµÄ¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤Î¥«¥¤¥íÂçÂ´¤È¤¤¤¦¡Ö³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÎÄó½Ð¤ò¶¯¤¯µá¤á¡¢1´üÌÜ¤Ç¸øÌó¤·¤¿¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¥¼¥í¡×¤ä¡Ö»Ä¶È¥¼¥í¡×¤Ê¤É¡Ö7¤Ä¤Î¥¼¥í¡×¤ÎÃ£À®ÅÙ¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ë¤â½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢µÄ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸«¤é¤ì¤¿ÅÔµÄ²ñ³«ËëÆü¤Î5·î29Æü¤ÏÀÄ¤ÈÇò¤Î³Ê»Ò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾®ÃÓ»á¤Î¾¡Éé¥«¥é¡¼¤ÏÎÐ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÎÐ¤Î¾®ÃÓ»á¡×vs¡ÖÇò¤ÎÏ¢Ë®»á¡×
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢1992Ç¯¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ë½éÅÐ±¡¤·¤¿¤È¤¤ÏÇ»¤¤ÎÐ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£2017Ç¯¡¢¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ºÝ¡¢¼ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¡¼¥Õ¤äÉ®¼Ô¤éÊóÆ»¿Ø¤ËÈäÏª¤·¤¿ÅÞ¤Î¥í¥´¤âÎÐ¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¤È¤¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ËÎÐ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÏ¡çÖ»á¤Î¾¡Éé¥«¥é¡¼¤ÏÇò¤À¡£º£²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Î¹½¿Þ¤ò¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÃøÌ¾¤Ê½÷À¸õÊä¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¡×¡¢¡Ö·à¾ì·¿¤È°ìÅÀÆÍÇË·¿¤ÎÀï¤¤¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö³ØÎòº¾¾Î¤È¹ñÀÒÌäÂê¡¢¤¹¤Í¤Ë½ý¤ò»ý¤Ä½÷Äë¤ÈÈãÈ½¤Î½÷²¦¤È¤Î¾ÃµîË¡¡×¤Ê¤ÉÙèÙé¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¶á¤¯¾®ÃÓ»á¤¬¡¢ÎÐ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÉþÁõ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¡¢¤È¤â¤Ë½°µÄ±¡¤Ø¤Î°ÈÂØ¤¨¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Î¡ÖÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¤ÈÇò¥®¥Ä¥Í¡×¤ÎÀï¤¤¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¹ñÀ¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²Öºé¤«¤»¤¿¤¤¡×
É®¼Ô¤¬¡Ö½°µÄ±¡¤Ø¤Î°ÈÂØ¤¨¤ò»ëÌî¤Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢4·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡ÊäÁª¡ÊÅìµþ15¶è¡¢Åçº¬1¶è¡¢Ä¹ºê3¶è¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¤¬¾®ÃÓ»á¤ËÅìµþ15¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Î»þ´ü¤Ê¤É¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢7·î15Æü¤Ë¤Ï72ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¾®ÃÓ»á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¹ñÀ¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²Öºé¤«¤»¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢²áµî¤Ë¤âÅÔÃÎ»öÁª¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ï¡çÖ»á¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Ï¡çÖ»á¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë½ÐÇÏ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï5·î26Æü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÔÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö5·î1Æü¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¸õÊä¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ï¡çÖ¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤ÅÔÏ¢´´»öÄ¹¤Î¼êÄÍ¿ÎÍº½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¡ØÀâÆÀ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ¡¢±öÂ¼Ê¸²Æ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±öÂ¼¤µ¤ó¤Ï45ºÐ¤È¼ã¤¯¼ÂÀÓ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¡¢Ï¡çÖ¤µ¤ó¤¬¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡ØÅÔÀ¯¤«¤é¹ñÀ¯¤òÆ°¤«¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¡¢ÀÅ²¬¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬¿ä¤·¤¿ÎëÌÚ¹¯Í§¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Áªµó¤ËÉé¤±¤Æ¤âÏ¡çÖ»á¤ÏÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤
¤³¤Îº¢¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤¬40¡ó¡¢Ï¡çÖ»á¤¬30¡ó¤È½½Ê¬µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏ¡çÖ»á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤½¤ÎÏ¡çÖ»á¤â¡¢½ÐÇÏ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½°µÄ±¡¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÞÂ¦¤â½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Åìµþ26¶è¡ÊÌÜ¹õ¶è¡¦ÂçÅÄ¶è¡Ë¤ÇÏ¡çÖ»á¤ò¸øÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î26¶è¤Ï¤Þ¤À¸õÊä¼Ô¤¬¶õÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²¾¤Ë¡¢Ï¡çÖ»á¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½°µÄ±¡¤Ë°ÈÂØ¤¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÁíÁªµó¤Î»þ´ü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¡£
°ÈÂØ¤¨¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢9·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ÇÀô·òÂÀ»á¡Ê49¡Ë¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤º¤ìÀô»á¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤°ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê67¡Ë¤ò¡¢Æ±¤¸ÌîÅÄÌç²¼À¸¤Î¼êÄÍ»á¤é¤È¤È¤â¤Ë¿ä¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï¡çÖ»á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤Æ²¿¤Ò¤È¤ÄÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¾®ÃÓ»á¤¬Í¥°Ì¤Ç¤¢¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¡¢¸µ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤ÎÅÄÊì¿À½ÓÍº»á¡Ê75¡Ë¤ä¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê41¡Ë¤é¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼éÁØ¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤Ê¤É¤ÎÉ¼¤Î¹ÔÊý¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¾®ÃÓ»ávsÏ¡çÖ»á¤Î¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡¢¤·¤«¤â¾®ÃÓ»á¤¬Í¥°Ì¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¡Ö¸½¿¦¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¿ÀÏÃ¡×¤¬¤¢¤ë
²áµî¤ËÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¸½¿¦¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤òÃÙ¤é¤»¡¢Ï¡çÖ»á¤ò¤¸¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¼«¸ø¤¬¿ä¤»¤Ð¡¢´ðÁÃÉ¼¤Ç¾®ÃÓ»á¤¬ÂçÉý¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë
¡¦2022Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÆÀÉ¼¤«¤é´ðÁÃÉ¼¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¾®ÃÓ»áÍÍø
¡¦¾®ÃÓ»á¤Î´ðÁÃÉ¼¡áÌó250Ëü¡Á260ËüÉ¼
¼«¸ø3¿Í¡ÊÄ«Æü·òÂÀÏº¡¢À¸°ð¹¸»Ò¡¢ÃÝÃ«¤È¤·»Ò¡Ë¤ÈÅÔÌ±¥Õ¥¡1¿Í¡Ê¹ÓÌÚÀéÍÛ¡Ë¤ÎÆÀÉ¼¤Î¹ç·×¤«¤é¿äÂ¬
¡¦Ï¡çÖ»á¤Î´ðÁÃÉ¼¡áÌó220Ëü¡Á230ËüÉ¼
Î©·û2¿Í¡ÊÏ¡çÖ¡¢¾¾ÈøÌÀ¹°¡Ë¤È¶¦»º¡Ê»³ÅºÂó¡Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¡Ê»³ËÜÂÀÏº¡Ë¤ÎÆÀÉ¼¤Î¹ç·×¤é¿äÂ¬
£Ï¢¹ç¤¬¾®ÃÓ»á»Ù±ç¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡¢Ï¢¹ç¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤ò¡ÖÏ¢¹çÅìµþ¤ÎÀ¯ºö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤´Ø·¸À¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢¹ç¤Ï¡¢Ï¡çÖ»á¤ò¶¦»ºÅÞ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÏ¡çÖ»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢2´ü8Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê¼ºÇÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢£¡Ö7¤Ä¤Î¥¼¥í¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¤Ã£À®¤À¤¬¡Ä
ÆÃ¤Ë¤¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¾®ÃÓ»á¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î²ò¾Ã¡×¡ÖÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¡×¡ÖÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡×¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ö½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Õ¤ÇÃ£À®ÅÙ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤ÎÏ¡çÖ»á¤¬5·î27Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¾®ÃÓÅÔÀ¯¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾®ÃÓ»á¤¬½¢Ç¤Åö½é¤«¤é¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡Ö7¤Ä¤Î¥¼¥í¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤ò½ü¤¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö7¤Ä¤Î¥¼¥í¡×
¡¦ÂÔµ¡»ùÆ¸¥¼¥í
¡¦²ð¸îÎ¥¿¦¥¼¥í
¡¦»Ä¶È¥¼¥í
¡¦ÅÔÆ»ÅÅÃì¥¼¥í
¡¦Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¥¼¥í
¡¦Â¿Ëà³Êº¹¥¼¥í
¡¦¥Ú¥Ã¥È»¦½èÊ¬¥¼¥í
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2016Ç¯¤ÎÃÎ»ö½¢Ç¤Åö»þ¤è¤ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤Ï¾®ÃÓ»á¤Ë¤Ï¿á¤«¤Ê¤¤¡©
¸µÅìµþÅÔÄ£´´Éô¤Îß·¾Ï»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¾®ÃÓ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¼é¤ê¡Ù¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤Ã¤ÆÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÏÏ¡çÖ»á¤ËÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë·Á¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¯ºö¤ÇÌäÂê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ä¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×
¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢½°µÄ±¡¤ÎÊä·çÁªµó¤äÃÏÊý¤Î¼óÄ¹Áªµó¤Ç¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎµÕÉ÷¤¬¾®ÃÓ»á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èÄ¹Áª¤Ç¼«¸ø¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤¿À¶²È°¦¤µ¤ó¤ÈÅÔÄ£¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ÏµÕÉ÷¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¼è¤ê¹þ¤à¤¢¤¿¤ê¤Ï¾®ÃÓ»á¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¸µÅÔÄ£´´Éô¤âÇ§¤á¤ë¾®ÃÓ»á¤Î¶¯¤µ
ß·»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ç¡¢ÃÎ»öËÜ¶É·×²èÄ´À°ÉôÄ¹¡¢Ãæ±û²·Çä»Ô¾ì¼¡Ä¹¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é¾®ÃÓ»á¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£Ãø½ñ¡ØÃÛÃÏ¤ÈË½§¡Ù¡ÊÅÔÀ¯¿·Êó¼Ò¡Ë¤ä¡Ø¥Ï¥À¥«¤ÎÅìµþÅÔÄ£¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Îß·»á¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤¬º£Ç¯1·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö018¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡ÊÅìµþÅÔÆâ¤Ëºß½»¤¹¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û5000±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë»ö¶È¡Ë¤òÎã¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬Ç¯Æ¬²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ø°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡Ù¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÌÜ¤ò¼«Ê¬¤Ø¤È¸þ¤±¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Öºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¤È¤ÎÃÏ°è´Ö³Êº¹¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Êß·»á¤Ç¤â¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤¤¾®ÃÓ»á¤Î¶¯¤µ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦ÊÛÌÀ¤¹¤ë¤«
¾®ÃÓ»á¤ÈÏ¡çÖ»á¤Ï¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼½Ð¿È¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÈ´·²¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÃÓ»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡×¤À¡£Â´¶È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥¤¥íÂç¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ªËÏ¤Ä¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®ÃÓ»á¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÇÔ¤ìÀ¯¼£²È¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾®ÃÓ»á¤¬ÁªµóÀï¤Ç¡Ö³ØÎò¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃíÌÜ¤À¤¬¡¢À¤¤Ë½Ð¤ëºÇ½é¤Ë¤Ä¤¤¤¿±³¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¥¤·¤¤¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢3´üÌÜ¤Ë¸þ¤±»Â¿·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤â¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Ï¡çÖ»á¤â¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
Ï¡çÖ»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¡Ö¹ñÀÒÌäÂê¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ÎÀåË¯¤Î±Ô¤µ¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÍ¿ÌîÅÞÂÐÎ©¤òÅÔÃÎ»öÁª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤À¤±¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Þ¤º¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Áªµó¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¾®ÃÓ»á¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö8Ç¯Á°¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÅÔÀ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñÀ¯¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼º£ÅÙ¤ÏÅÔÀ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡¢¡Ö¾®ÃÓ»á¤ÎÀ¯ºö¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Í½»»µ¬ÌÏ¤Ç¸«¤ì¤Ð16.6Ãû±ß¤È¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÅìµþÅÔ¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë²Æ¤Î¼óÅÔ·èÀï¡£Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¡Ö¼é¤ê¡×¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤ëÏ¡çÖ»á¤Ë¤â°ìÄê¤ÎËÉ¸æÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¤ÈÇò¥®¥Ä¥Í¡×¡¢¡Ö½÷Äë¤ÈÈãÈ½¤Î½÷²¦¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â2¿Í¤ÎÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤ÏËè²ó20¿Í°Ê¾å¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÃ¯¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¡Ö¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¡×¤â»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
À¶¿å ¹îÉ§¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤«¤Ä¤Ò¤³¡Ë
À¯¼£¡¦¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø
°¦É²¸©º£¼£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Ê¸²½ÊüÁ÷Æþ¼Ò¸å¡¢À¯¼£¡¦³°¿®µ¼Ô¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÊóÆ»¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¸½ÂåÀ¯¼£¡¢¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØÆüËÜÍ»ö¡Ù¡¢¡ØÂæÏÑÍ»ö¡Ù¡¢¡Ø°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Îæ«¡Ù¡¢¡Ø¥é¥¸¥ªµ¼Ô¡¢Áö¤ë¡Ù¡¢¡Ø2025Ç¯Âç³ØÆþ»îÂç²þ³×¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀ¯¼£¡¦¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø À¶¿å ¹îÉ§¡Ë