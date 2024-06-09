²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÃËÀ¤ÏÄã²¼¡¢½÷À¤Ï¾å¾º¡£¡Ö°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·?
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè21²ó
¡Ø¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¤È¡Ö¿´¶Ú¹¼ºÉ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µÞ¾å¾º¡Ä·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤éÀäÂÐÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¿¿¼Â¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤¯
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÂçÈ¾¤Ï´ÎÂ¡¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢LDL¡ÊÄãÈæ½Å¥ê¥Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ËÎ³»Ò¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢·ì±ÕÃæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁ´¿È¤ÎºÙË¦¤Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êLDLÎ³»Ò¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î±¿¤Ó²°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¶¡µë¤¬²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Í¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢LDLÎ³»Ò¤«¤é·ì±ÕÃæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Í·Î¥¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÍç¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÊ¬»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ì±ÕÃæ¤òÉº¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÊ¬»Ò¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤ËÆ°Ì®¤ÎÆâÊÉ¤Ë¤â¤°¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Æ°Ì®¹Å²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î´í¸±À
¤Ê¤«¤Ç¤â´¡¾õÆ°Ì®¹Å²½¡Ê¥¢¥Æ¥í¡¼¥àÆ°Ì®¹Å²½¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¥É¥í¥É¥í¡Ê´¡¾õ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥µ¥Ö¥¿¡Ê¥×¥é¡¼¥¯¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢·ì´É¤òÆâÂ¦¤«¤é¶¹¤¯¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿´Â¡¤Î·ì´É¡Ê´§Æ°Ì®¡Ë¤ËÀ¸¤¸¤ë¤È¡¢¶¹¿´¾É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥×¥é¡¼¥¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇí¤¬¤ì¤Æ¡¢·ìÎ®¤Ë¤Î¤Ã¤Æ±ó¤¯¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅÓÃæ¤Ç·ì´É¤òºÉ¤¤¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡Ê¥¢¥Æ¥í¡¼¥àÀ¤Î¡ËÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¤¹¡£·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢Ç¾ºÙË¦¤¬»ÀÁÇÉÔÂ¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ò¤ä¸À¸ì¾ã³²¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿´Â¡¤Î´§Æ°Ì®¤¬µÍ¤Þ¤ì¤Ð¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬HDL¡Ê¹âÈæ½Å¥ê¥Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ËÎ³»Ò¤Ç¤¹¡£HDLÎ³»Ò¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Í·Î¥¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÆâÉô¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êHDLÎ³»Ò¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÇºÆ¤ÓLDLÎ³»Ò¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ÆºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤ÏÃÀ½Á¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÂÎ³°¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©
¤Ç¤¹¤«¤éËÜÍè¤ÏÍ·Î¥¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÎÌ¤È¡¢¤½¤Î²ó¼ýÇ½ÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢Æ°Ì®¹Å²½¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÂ¬Äê¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¬Äê¤·¤ä¤¹¤¤¡¢LDLÎ³»Ò¤ÈHDLÎ³»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÎÌ¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ó¤ÈÃ±½ã¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤«¤éÁ´¿È¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¤ÏÁ´¿È¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿Í¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤ÏÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö°¶Ì¡×¡ÖÁ±¶Ì¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯³Ø²ñ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ð½àÃÍ¡Ê´ð½àÈÏ°Ï¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï60ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡¢´ð½àÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ð½àÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë½÷À¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤Þ¤Ç¤Ï´ð½àÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é´ð½àÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¡¢70Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë
¤Þ¤¿Ê¬ÉÛ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç´ð½àÈÏ°Ï°Ê²¼¤Î¤Ò¤È¤Ï¡¢40Âå¤Ç¤ï¤º¤«4³ä¡¢70ÂåÁ°È¾¤Ç¤â5³ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ç¤Ï40Âå¤Ç6³äÁ°¸å¤¬´ð½à°Ê²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå°Ê¹ß¤Ï4³äÄøÅÙ¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë½÷À¤Ï¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À´ð½àÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ò¤È¤Î³ä¹ç¤¬¡¢ÃË½÷¤È¤â4³ä¤«¤é6³ä¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢·ò¿Ç¤Ç¡Ö¡ö¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢9³ä°Ê¾å¤Î¤Ò¤È¤¬´ð½àÈÏ°Ï°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ì£Ä£Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¹â¤¤Ê¬¤ò¡¢Êä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø´ð½àÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤âÆ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ä¡ÖÁí¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¡×¤Ï¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥³¥³¡×¤ò¸«¤è¡ª¡Ù¤ØÂ³¤¯
´ð½àÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤âÆ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ä¡ÖÁí¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¡×¤Ï¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥³¥³¡×¤ò¸«¤è¡ª