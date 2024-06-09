ウルグアイ代表メンバーが発表！スアレスやヌニェス、バルベルデらを順当に選出【コパ・アメリカ2024】

写真拡大

ウルグアイサッカー連盟(AUF)は8日、コパ・アメリカ2024に臨むウルグアイ代表メンバー26名を発表した。

5大会ぶり16度目の優勝を目指すマルセロ・ビエルサ監督率いるウルグアイ。

今回の招集メンバーには、FWルイス・スアレスやFWダルウィン・ヌニェス、MFフェデリコ・バルベルデ、MFロドリゴ・ベンタンクール、DFホセ・マリア・ヒメネス、DFロナルド・アラウホら主力を順当に選出した。

ウルグアイはグループCに入り、アメリカ代表、パナマ代表、ボリビア代表と同居。初戦は24日にボリビアと対戦する。今回発表されたウルグアイ代表メンバーは以下の通り。

◆ウルグアイ代表メンバー

GK

セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)

サンティアゴ・メレ(アトレティコ・ジュニオール/コロンビア)

フランコ・イスラエル(スポルティングCP/ポルトガル)

DF

ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)

マティアス・ビーニャ(フラメンゴ/ブラジル)

セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)

ニコラス・マリシャル(ディナモ・モスクワ/ロシア)

ルーカス・オラサ(FCクラスノダール/ロシア)

マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)

ナイタン・ナンデス(カリアリ/イタリア)

ホセ・マリア・ヒメネス(アトレティコ・マドリー/スペイン)

ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)

MF

ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)

ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)

アグスティン・カノッビオ(アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル)

エミリアーノ・マルティネス(ミッティラン/デンマーク)

マヌエル・ウガルテ(パリ・サンジェルマン/フランス)

ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム/イングランド)

フェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリー/スペイン)

FW

ダルウィン・ヌニェス(リバプール/イングランド)

ファクンド・ペリストリ(グラナダ/スペイン)

ブリアン・オカンポ(カディス/スペイン)

ルイス・スアレス(インテル・マイアミ/アメリカ)

クリスティアン・オリベラ(ロサンゼルスFC/アメリカ)

マクシミリアーノ・アラウホ(トルーカ/メキシコ)

ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)