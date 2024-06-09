ウルグアイ代表メンバーが発表！スアレスやヌニェス、バルベルデらを順当に選出【コパ・アメリカ2024】
ウルグアイサッカー連盟(AUF)は8日、コパ・アメリカ2024に臨むウルグアイ代表メンバー26名を発表した。
5大会ぶり16度目の優勝を目指すマルセロ・ビエルサ監督率いるウルグアイ。
今回の招集メンバーには、FWルイス・スアレスやFWダルウィン・ヌニェス、MFフェデリコ・バルベルデ、MFロドリゴ・ベンタンクール、DFホセ・マリア・ヒメネス、DFロナルド・アラウホら主力を順当に選出した。
ウルグアイはグループCに入り、アメリカ代表、パナマ代表、ボリビア代表と同居。初戦は24日にボリビアと対戦する。今回発表されたウルグアイ代表メンバーは以下の通り。
◆ウルグアイ代表メンバー
GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)
サンティアゴ・メレ(アトレティコ・ジュニオール/コロンビア)
フランコ・イスラエル(スポルティングCP/ポルトガル)
DF
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)
マティアス・ビーニャ(フラメンゴ/ブラジル)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ニコラス・マリシャル(ディナモ・モスクワ/ロシア)
ルーカス・オラサ(FCクラスノダール/ロシア)
マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)
ナイタン・ナンデス(カリアリ/イタリア)
ホセ・マリア・ヒメネス(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)
MF
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)
アグスティン・カノッビオ(アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル)
エミリアーノ・マルティネス(ミッティラン/デンマーク)
マヌエル・ウガルテ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム/イングランド)
フェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリー/スペイン)
FW
ダルウィン・ヌニェス(リバプール/イングランド)
ファクンド・ペリストリ(グラナダ/スペイン)
ブリアン・オカンポ(カディス/スペイン)
ルイス・スアレス(インテル・マイアミ/アメリカ)
クリスティアン・オリベラ(ロサンゼルスFC/アメリカ)
マクシミリアーノ・アラウホ(トルーカ/メキシコ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
5大会ぶり16度目の優勝を目指すマルセロ・ビエルサ監督率いるウルグアイ。
今回の招集メンバーには、FWルイス・スアレスやFWダルウィン・ヌニェス、MFフェデリコ・バルベルデ、MFロドリゴ・ベンタンクール、DFホセ・マリア・ヒメネス、DFロナルド・アラウホら主力を順当に選出した。
◆ウルグアイ代表メンバー
GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)
サンティアゴ・メレ(アトレティコ・ジュニオール/コロンビア)
フランコ・イスラエル(スポルティングCP/ポルトガル)
DF
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)
マティアス・ビーニャ(フラメンゴ/ブラジル)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ニコラス・マリシャル(ディナモ・モスクワ/ロシア)
ルーカス・オラサ(FCクラスノダール/ロシア)
マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)
ナイタン・ナンデス(カリアリ/イタリア)
ホセ・マリア・ヒメネス(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)
MF
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)
アグスティン・カノッビオ(アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル)
エミリアーノ・マルティネス(ミッティラン/デンマーク)
マヌエル・ウガルテ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム/イングランド)
フェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリー/スペイン)
FW
ダルウィン・ヌニェス(リバプール/イングランド)
ファクンド・ペリストリ(グラナダ/スペイン)
ブリアン・オカンポ(カディス/スペイン)
ルイス・スアレス(インテル・マイアミ/アメリカ)
クリスティアン・オリベラ(ロサンゼルスFC/アメリカ)
マクシミリアーノ・アラウホ(トルーカ/メキシコ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)