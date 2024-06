英紙選出、右ウイングのトップ10ランキングにランクイン

スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は今季ラ・リーガで30試合7得点4アシストの活躍で、チームの中心選手として6位フィニッシュに貢献した。

23歳のレフティーは英紙「フォー・フォー・ツー」が選出する右ウイングのトップ10ランキングにアルゼンチン代表FWリオネル・メッシらとともに名を連ねている。

今やその評価は世界のトップクラスだ。同誌が選んだ「The 10 best right-wingers in the world」で久保は9位にランクイン。「バルセロナやレアル・マドリードなどで過ごした数年を経て、レアル・ソシエダで居場所を見つけた」と2022年に移籍した現所属クラブでの活躍が認められた形だ。

「この日本代表はトップ6でフィニッシュした彼のチームに必要不可欠だ。ラ・リーガで7得点4アシスト。彼は純粋なウインガーから内側へ流れて試合に影響を与える選手へと進化してきた。この23歳は今後数年間、日本で最も輝かしい才能の1人であり続けるだろう」

同ランキングには7位にバルセロナの至宝FWラミン・ヤマル、6位に欧州を離れても依然として世界最高の選手として君臨するFWリオネル・メッシ、2位にリバプールのエースFWモハメド・サラーらがランクイン。1位にはアーセナルとイングランド代表の絶対的中心であるFWブカヨ・サカが選出された。

ワールドクラスの選手たちとともにトップ10に名を連ねた久保。ステップアップの移籍の噂も絶えないが、今後さらなる高みへと上り詰めることができるだろうか。(FOOTBALL ZONE編集部)