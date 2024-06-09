¤³¤Î·É¸ì¥À¥á¤Ê¤Î¡ª¡©¡¡àÊ¡²¬¤¢¤ë¤¢¤ëáÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Âº·É¸ì¡¢¸¬¾ù¸ì¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¸ì......³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤·É¸ì¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¾æÉ×¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ËÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Æ¤¤¤Í¤¤¸ì¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È·óºß½»¤ÎÌ¡²è²È¡¦¿·Åç½©°ì¤µ¤ó¤¬2024Ç¯5·î27Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷niijimaakiichi¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ì¡²è¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¡ÖÇîÂ¿ÊÛ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹´©¹Ô¡Ë¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£
³¹¤ÇÆ»¤òÊ¹¤«¤ì¤¿³ØÀ¸3¿ÍÁÈ¡£ÇîÂ¿½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÇîÂ¿Çµ¤É¤ó»Ò¡×¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÖ¶á¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤½¤³¤ò±¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤ÎÀè¤Î½½»úÏ©¤òº¸¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ»¤Ê¤ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸å¤í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸2¿Í¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª
¤Ç¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ú¥¤ä¤Ã¤¿¤í¡ª¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÇîÂ¿¤Ã»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¡©
ÅÜ¤é¤ì¡¢È¯À¸¡½¡½¡ª
¿·Åç¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÖÀâ¡×¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¡²¬¤Î¿Í¡¢·É¸ì¤È¤«ÃúÇ«¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë¡Ø¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ä¤±¤ÆÃý¤Ã¤Á¤ã¤¦Àâ¡×
ÇîÂ¿Çµ¤É¤ó»Ò¤ÎÆ»°ÆÆâ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼Á¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¼«³Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È......¡©¡¡¿·Åç¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤¬ËüÇ½¤¹¤®¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Î³°¤Ç¤âÌµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¶¦¤Ë¡¢3Ëç¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ï·É¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤É¤ì¤À¤±ÊØÍø¤Ê¤ó¤À......¡ª
°ìÏ¢¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ì±¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¿¤¯¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¿±þ¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤ì¡£Ê¡²¬¤ÎÊý¸ÀÅª¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¡ÖÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¿É¤¤¡×
¡ÖÊ¡²¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï·É¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤¦¤ë¤»¤§ÇîÂ¿¤Ç¤ÏÄ¶ÃúÇ«¤Ê·É¸ì¤À¤¾¡×
¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤ÎÊ¡²¬½Ð¿È¼Ô¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡×»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡©