¡Ú£Ï£Î£Å¡Û¥í¥Ã¥¿¥ó¤¬ÉðÂº¤ËÂÐÀïÍ×µá¡¡¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£ÏÁ°¸þ¤¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÆüËÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö£Ï£Î£Å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×£¸Æü¤Î¥¿¥¤Âç²ñ¤ÇàÇË²õ¿Àá¤³¤È¥í¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¸¥Ã¥È¥à¥¢¥ó¥Î¥ó¡Ê£²£¶¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬¡¢°ìÅÙ¥«¡¼¥É¤¬Î®¤ì¤¿¸µ£Ë¡½£±À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£²¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¥í¥Ã¥¿¥ó¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£¶£±¡¦£²¥¥í¡Ë¤Ç¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤ÈÀï¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶Æü¤Î·×ÎÌ¤ò£±¡¦£´¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥¦¥§¥¤¥È¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥¹¤ò£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡ËÈ½Äê£³¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢·×ÎÌ¼ºÇÔ¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉðÂº¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡©¡¡¤µ¤¢¹Ô¤³¤¦¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÉðÂº¤âÌîÛµÀµÌÀ¤Î£Ï£Î£Å¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ç¥í¥Ã¥¿¥ó¤«¤é¤ÎÍ×µá¤Ë¡¢°®¼ê¤È±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÍÑ¤¤¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó£Ã£Å£Ï¤â²ñ¸«¤Ç¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÆüËÜ¤Ç£²¿Í¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£½©¤Ë¤ÏÆüËÜÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î¤ÎÅìµþ¡¦ÍÌÀÂç²ñ¤Ç¡¢£²¿Í¤ÎÂÐÀï¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ã¥¿¥ó¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÉðÂº¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥Ã¥¯¡¦¥¥¢¥È¥â¡¼£¹¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢£µ£ÒÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£