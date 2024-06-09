¤è¤³¤¹¤«YY¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¢¡¡130ÉÊ¼ï¡¡1,300³ô¤Î¥Ð¥é¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¤è¤³¤¹¤«YY¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿2024¡¢²£¿Ü²ì¤Î¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¸ø±àÆâ¤Î²ñ¾ì¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö±ïÆü¡×¥Ö¡¼¥¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¼è¤ê¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢130ÉÊ¼ï¡¢Ìó1,300³ô¤Î¥Ð¥é¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«º¢¤Ï5·îËöº¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
¥Ð¥é¤Î²£¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤¬¤Ê¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
¤³¤³¤Ç¤ÏÅ´Æ»ÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¡£ÉÊÄê¤áÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
¤³¤Á¤é¤Ï¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡Ê© TOMY¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
ËèÇ¯¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤¤¤¤å¤ó¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
¤¢¤ê¤ã¡©¡¡½Åµ¡¤¬¤Ê¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£¿Ü²ì·úÀß¶È¶¨²ñ¤ÎÖð¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
²¿¤È¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ½Åµ¡¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¡©¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
·³´Ï»³¾ë¡¢·³´ÏÄ¹Ìç¤Ê¤É¤ÎÈê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î8Æü»£±Æ
Î®ÀÐ¤Ë¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¸ø±à¤Ï¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢¾Ò²ð¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
Ê¸Ž¥¼Ì¿¿:½»ÅÄ»êÏ¯