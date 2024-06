【(新)第33話】6月9日 無料公開

講談社は6月9日、ヤンマガWebにてマンガ「だれでも抱けるキミが好き」(新)第33話「ルールあんだよね」の無料公開を開始した。

本作は作者の強い意向により31話から35話までの描き直しが行なわれており、現在ヤンマガWeb誌上では第1話より(旧)35話、及び(新)31話より(新)33話までが無料公開されている。なお、最新話は6月10日公開予定となっている。

□ヤンマガWeb「だれでも抱けるキミが好き」のページ

