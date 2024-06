【第280話】6月9日 公開

小学館は6月9日、マンガ「MAJOR 2nd」第280話「ピッチャーズメンタルを「サンデーうぇぶり」にて公開した。

準決勝の先発を賭け、テストに臨む眉村道塁と藤井千代。最初に打席に入るは好打者、藤井千里――!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.