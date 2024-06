佐賀大学 准教授 渡邊啓史様によるお客様の声公開！アラジン「USBメモリのデータ復旧作業」

アラジンは、佐賀大学 准教授 渡邊啓史様より、USBメモリのデータ復旧作業を依頼されました。

アラジン「USBメモリのデータ復旧作業」

制御・記録チップの障害によりUSBメモリが認識しない状態でしたが物理的処置を施すことでデータが復元可能となりました。

■佐賀大学 准教授 渡邊啓史様によるお客様の声(全文)

https://www.rescue-center.jp/customer/watanabe.html

「今回ご依頼したUSBメモリは私個人のものではなく、大学で雇用をしている技術補佐員という実験の補助をしてくださる方のものです。

実験等のオリジナルデータが入ってるUSBメモリがパソコンで認識しないとその方から連絡があり、原本に当たるオリジナルのデータ自体が消えてしまうのはどうにかならないかということで、ネットを検索し御社にたどり着きました。

私は佐賀大学の農学部で育種という分野でたくさんの植物を育てて、その植物がどういう特性を持っているのかを遺伝子レベルで調べています。

遺伝子レベルのデータを取得した際、ある程度データをとりまとめたものを作るのですが、USBにはそのオリジナルデータが数多く保管されていました。

実は過去にデータを保管していた外付けHDDにアクセスできなくなり、メーカーにデータ復旧を依頼したことがありました。

その時は30〜40万円程度かかりましたが無事にデータ復旧が出来ましたので、今回もなんとか運良く復活してくれればという気持ちで御社にお願いしました。

今回は時間をかけて対応していただき、よくデータが復旧したなというのが正直な感想です。

最終的な結果が出るまでに時間はかかりましたが、御社は初期調査のご報告から重度障害調査の調査中の連絡、そして重度障害調査の結果報告まで丁寧に段階を踏んで対応をしてくださったので、不満はありません。

重度障害調査のご連絡がきた時に概算の見積もりもいただいていましたし、申し込み当初からオリジナルデータが復旧できるのであればぜひお願いしたいと考えていましたので、データが復旧できて本当によかったです。

改めてデータの保管管理は注意をしていきますが、万が一のことがあればデータレスキューセンターさんにお願いしたいと思います。」

