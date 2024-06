品質と価格のバランス部門・接客満足度部門2部門受賞！FJネクストホールディングス「SUUMO AWARD」

FJネクストホールディングスは、リクルートが発表した2024年顧客満足度ランキング「SUUMO AWARD」の首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部にて、『品質と価格のバランス部門』と『接客満足度部門』の2部門で最優秀賞を受賞しました。

FJネクストホールディングス、および100%子会社であるFJネクスト、ならびにFJネクストレジデンシャルは、リクルートが発表した2024年顧客満足度ランキング「SUUMO AWARD」の首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部にて、『品質と価格のバランス部門』と『接客満足度部門』の2部門で最優秀賞を受賞(※1)しました。

なお、当該2部門での受賞は3年連続(※2)となります。

〜 品質と価格のバランス部門 〜

物件の品質と価格のバランスの良さという観点で購入者から高く評価された企業

〜 接客満足度部門 〜

疑問に対しての回答や諸手続きの説明など、購入時の対応が早く、丁寧さ、信頼性が高く評価された企業

※1. 「品質と価格のバランス部門」は株式会社FJネクストホールディングス/株式会社FJネクストが受賞、「接客満足度部門」は株式会社FJネクストレジデンシャルが受賞しました。

※2. 2023年は「品質と価格のバランス部門」最優秀賞、「接客満足度部門」優秀賞、2022年は両部門ともに優秀賞の受賞

