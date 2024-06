ロバート秋山のクリエイターズファイル地上波初番組！KBC九州朝日放送「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」

KBC九州朝日放送は、“ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル”の地上波初番組「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」を2024年6月9日(日)午後4時30分〜午後5時30分に放送します。

KBC九州朝日放送「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」

番組名 : ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル×KBC

YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024

放送日 : 6月9日(日)午後4時30分〜午後5時30分

出演 : YOKO FUCHIGAMI

上杉みち

徳永玲子

番組ホームページ:

https://kbc.co.jp/yoko-fuchigami2024/

尚、地上波放送終了後、TVerでの見逃し配信を行います。

世界を舞台に活躍するトータル・ファッション・アドバイザーのYOKO FUCHIGAMI。

福岡の“オシャレ”を底上げするために博多の街にやってきました。

ショーに“福岡らしさ”を取り入れたいと街ぶらでアイデアを探すことに。

案内役はおよそ40年間、KBCの朝の顔をつとめる徳永玲子。

YOKOとREIKOの珍道中がはじまります。

“老舗商店街”や人気の“うどん店”をめぐり、次々にセカンドブランドを立ち上げるYOKO。

福岡で初開催となるファッションショーは無事に成功するのか!?

また公園大好き!子役の“上杉みちくん”が北九州市の公園を巡る公園百科もお見逃しなく!

伝統行事にも見識が深いYOKO FUCHIGAMI氏

天才子役上杉みちくん

