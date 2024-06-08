ロバート秋山のクリエイターズファイル地上波初番組！KBC九州朝日放送「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」
KBC九州朝日放送は、“ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル”の地上波初番組「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」を2024年6月9日(日)午後4時30分〜午後5時30分に放送します。
KBC九州朝日放送「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」
番組名 ： ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル×KBC
YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024
放送日 ： 6月9日(日)午後4時30分〜午後5時30分
出演 ： YOKO FUCHIGAMI
上杉みち
徳永玲子
番組ホームページ：
https://kbc.co.jp/yoko-fuchigami2024/
尚、地上波放送終了後、TVerでの見逃し配信を行います。
KBC九州朝日放送は、“ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル”の地上波初番組「YOKO FUCHIGAMI FUKUOKA COLLECTION 2024」を2024年6月9日(日)午後4時30分〜午後5時30分に放送！
世界を舞台に活躍するトータル・ファッション・アドバイザーのYOKO FUCHIGAMI。
福岡の“オシャレ”を底上げするために博多の街にやってきました。
ショーに“福岡らしさ”を取り入れたいと街ぶらでアイデアを探すことに。
案内役はおよそ40年間、KBCの朝の顔をつとめる徳永玲子。
YOKOとREIKOの珍道中がはじまります。
“老舗商店街”や人気の“うどん店”をめぐり、次々にセカンドブランドを立ち上げるYOKO。
福岡で初開催となるファッションショーは無事に成功するのか！？
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伝統行事にも見識が深いYOKO FUCHIGAMI氏
天才子役上杉みちくん
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