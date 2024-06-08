柴咲コウ、流暢な英語で堂々挨拶 通訳が入り驚くお茶目な姿も
柴咲コウが5日、都内で開催された『蛇の道』日本外国特派員協会 上映会に出席した。
（オススメ動画）????柴咲コウ、⻄島秀俊にハードルを上げられ焦る「フランス語話せるんだ…」『蛇の道』完成披露試写会舞台挨拶https://youtu.be/Bp5aZmKjI3o
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