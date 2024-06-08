内山昂輝、入野自由から急な質問に困惑「堀江瞬って分かる？」
入野自由、内山昂輝が6日、都内で開催された『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章デデデデ男子部 again!イベントに登壇した。
（オススメ動画）????【デデデデ】 入野自由、あのちゃんのアフレコを絶賛！照れるあのちゃんにデレデレ「この笑顔見れて嬉しい」『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章公開記念舞台挨拶https://youtu.be/dPY9qHEI5IE
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