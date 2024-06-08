【RIZIN】クレベル・コイケ vs フアン・アーチュレッタ、両者ジャストでの計量パスに大きな歓声！
『Yogibo presents RIZIN.47』の公開計量が8日、都内にて行われた。
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（オススメ動画）????【RIZIN】堀口恭司、 「ぶっ飛ばし返す」セルジオ・ペティスとの再戦に闘志を燃やす！お互い譲らない『Yogibo presents RIZIN.47』公開計量https://youtu.be/mTUxpRkbBlE
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