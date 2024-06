Kis-My-Ft2のLIVE DVD & Blu-ray『For dear life』が8月7日に発売されることが決定した。本商品には、昨年10月より開催した全国アリーナツアー最終日、2024年2月15日に国立代々木競技場第一体育館で行われたファイナル公演を収録。感動を呼んだラストシーンまで余すことなく収録されている。ツアータイトル<-For dear life->には、「全力を尽くす」という意味が込められており、新たなキスマイの一面を見せる“挑戦”がライブの演出やセットリストに詰め込まれている。椅子に座ったままフライングし、空中でメンバーが逆さまになる演出や、クラゲが宙を舞い、まるでキスマイが水槽の中にいるような演出、炎が立ち上る特殊効果などワクワクするステージングが多数収録されている。

2024年8月7日発売【初回盤A】税込 ¥8,580円DVD (3枚組) JWBD-98636〜8Blu-ray (2枚組) JWXD-98639〜40ジャケット:Now printing仕様:BOX & フォトブックレット12P(収録内容) *DVD/Blu-ray共通・LIVE本編 (国立代々木競技場第一体育館公演/最終公演)Rebirth StageHANDS UPEdge of DaysSmokin' HotMr.FRESHCHUDOKUAkumuYou know what?Tequila! -テキーラ-Lemon PieSHE! HER! HER!AAOMCC'monova想花雨 -Remix-Luv BiasTokyo-KisPSYCHOBlack & WhiteRemix Medleyともに【ENCORE】Everybody GoSweet MelodyYeah E Yeah!!!!!!!Thank youじゃん!【W ENCORE】Jenga Loveツアーファイナル サプライズ・For dear life DOCUMENTARY・TOUR MC集【初回盤B】税込 ¥8,580DVD (3枚組) JWBD-98641〜3Blu-ray (2枚組) JWXD-98644〜5ジャケット:Now printing仕様:BOX & フォトブックレット12P(収録内容) *DVD/Blu-ray共通・LIVE本編 (国立代々木競技場第一体育館公演/最終公演)*初回盤Aと同内容収録・TOUR メイキングオフショットムービー・「CHUDOKU」 (真駒内セキスイハイムアイスアリーナ特別ver.)・TOUR セレクト名場面集【通常盤】税込 ¥6,160DVD (3枚組) JWBD-98646〜8Blu-ray (2枚組) JWXD-98649〜50ジャケット:Now printing52P フォトブックレット(*初回仕様のみ*)(収録内容) *DVD/Blu-ray共通・LIVE本編 (国立代々木競技場第一体育館公演/最終公演)*初回盤Aと同内容収録・マルチアングルLIVE映像Rebirth StageAkumu雨 -Remix-Black & White*各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像となります。・「ともに」(横浜アリーナ公演 2023/10/05)・ メンバーソロ企画 ツアー中こんなことしてました※DVD/Blu-rayの収録内容/特典映像は変更になる可能性がございます。最新情報はHPにて随時公開していきます。