ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年6月8日(土)にチャリティ・ディナー・ショー「UNIVERSAL WONDERNIGHT」を開催!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「UNIVERSAL WONDER NIGHT with SESAME STREET」

開催日:2024年6月8日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年6月8日(土)にチャリティ・ディナー・ショー「UNIVERSAL WONDERNIGHT」を開催。

このイベントは、より良い地域社会づくりと発展を願い、地元でサポートの必要な方々へのチャリティ支援を目的に取引先各社と共に2008年から毎年開催してきたもので、2024年で16回目を迎えます。

2024年は、パークの仲間である「セサミストリート」の生誕55周年を記念して、初のコラボレーションが決定☆

「UNIVERSAL WONDERNIGHT with SESAMESTREET」として実施されました。

オープニング・ショー

パークの仲間である「セサミストリート」の生誕55周年を記念して、初のコラボレーション!

オープニングショーにも「セサミストリート」の仲間たちが登場しました。

世界のダンスを振り返る『エボリューション・オブ・ダンス・ウィズ・セサミストリート』のスペシャルバージョン☆

この日だけの特別な演出でチャリティーディナーショーのスタートを彩りました☆

オリジナル・フルコースディナー

真鯛とサーモンのタンバル トマトの甘酸っぱいジュレ舌平目と茄子のポーピエット マルセイユ風アンガス牛サーロインのポワレ トリュフソース 野菜のタルト添えストロベリーフロマージュブランのマカロンサンドブレッドコーヒー

今回の「UNIVERSAL WONDER NIGHT with SESAME STREET」のために開発された、「セサミストリート」をイメージしたディナーコースを提供。

見た目もかわいらしく、食べても美味しい特別なメニューが各テーブルへ提供されました☆

ショーだけではなく「セサミストリート」の世界観が食事にも反映。

この日だけの特別なメニューです☆

抽選会・チャリティーオークション

会場では地域の子どもたちの支援活動へ充てられるサイレント・オークションや寄付金の贈呈式も実施されました。

「しゃべくり・ゼネラル・マネージャー(SGM)」の綾小路麗華が登場し会場を盛り上げました。

贈呈式(寄付金、奨学金の贈呈)

登壇者

大阪市福祉局長坂田 洋一さん公益財団法人大阪府育成会理事長 植田剛司さん社会福祉法人 今川学園理事兼総務部長 平井 禎則さん合同会社ユー・エス・ジェイ 社会貢献統括担当 奥野智之さん

2024年度のチャリティーディナーショーでは、主要取引先37社が賛同。

合同会社ユー・エス・ジェイからの拠出金とあわせた1,800万円の寄付金が、地域の子どもたちへの支援活動に充てられます。

大阪市への寄附は平成20年から実施しており、毎年パークの仲間たちが外装デザインに施された福祉車両1台(約300万円相当)を寄付しています。

今回15台目となる福祉車両は、

社会福祉法人 今川学園「キンダーハイム」に配布される予定です。

また、今回のチャリティ資金のうち1,500万円は、

大阪市育英会の給付型奨学金「大阪府育英会USJ奨学金」の原資にもなっています。

会場には大阪府知事 吉村洋文さんも来訪。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンによる大阪府への感謝を述べると共に、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も登場!

大阪・関西万博への意気込みをアピールしました。

サイレント・オークション発表

続いて、会場ではサイレント・オークションの結果発表。

サプライズ・ゲスト・ライブ

そして、サプライズ・ゲスト・ライブが実施されました。

閉会挨拶

合同会社ユー・エス・ジェイ社長CEO:J.L.ボニエさんが閉会の挨拶。

今回参加した取引先や寄付をいただいた方への感謝の言葉を伝えられました。

エンディング・ショー

エンディングショーにはパークの仲間たちが大集合!

チャリティーディナーのフィナーレを飾りました。

2024年で16回目を迎えたチャリティ・ディナー・ショー「UNIVERSAL WONDERNIGHT」

今年度もより良い地域社会づくりと発展、地元でサポートの必要な方々へのチャリティ支援へと役立てられるイベントとなりました。

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4052901 TM & © Universal Studios. All rights reserved.

