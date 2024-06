7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で朝倉未来と対戦する平本蓮が8日、都内で行われたファンイベント『RIZIN.47前夜祭』にサプライズで登場。朝倉との試合に向けて「一本取ります」と宣言した。翌日の『RIZIN.47』では、盟友のセルジオ・ペティスがメインイベントで堀口恭司と対戦する。来日したペティスとともに練習していた平本は「すごい調子が良さそうでした。今朝も一緒に水抜きしたんですけど全然元気で、日本でしっかり仕上げています」と順調ぶりを明かし、「勝つと思います」と期待を込めた。

一緒に登壇していた榊原信行CEOも、この日に行われた公開計量を振り返り「堀口がちょっと元気がなかった。もっとペティスの前でガハハって笑うと思ったら」と指摘し、試合について「堀口のことが大好きだけど、いろんなものを考えるとペティス有利なんじゃないかな」と予想した。また、日本中の注目を集める朝倉未来との試合について聞かれた平本は「絶対勝ちます。一本取ります」と宣言。さらに「1ラウンドでダウンを取って、2ラウンドで足を折って、3ラウンドで肩固めで極めます」と具体的な試合展開も堂々と言い放った。なお、このイベントにはボクシング世界6階級制覇の英雄、マニー・パッキャオもサプライズで登場し、ファンから大きな拍手と歓声で迎えられた。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア(※ケースが1kgオーバーでレッドカード提示/勝ってもノーコンテスト)・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック