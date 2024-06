岩田剛典が、<Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館>を開催。3月から始まり、6都市12公演で行われた自身初のアリーナツアーを完走した。本稿では、6月7日、武道館公演2日目の模様をレポートする。開演1分前のカウントダウン、オープニング映像を経て、ライブは2月にリリースされた「MVP」でスタート。武道館以外の公演では本編後半に配置されていた曲だが、ツアーファイナルでは1曲目から会場のボルテージを最高潮に持っていく役割を担った。8人のダンサーとともに、ダイナミックなダンスで観客を魅了していく岩田。〈不言実行するアリーナ〉の歌詞をこの日は〈不言実行する武道館〉に変えて歌い、武道館のステージへの気合を露わにした。

Blu-ray & DVD『Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"』

2024年9月4日(水)発売



【初回生産限定盤Blu-ray】※三方背BOX仕様、フォトブック付き(100P予定)

形態: Blu-ray

品番: XNLD-10219

価格: \7,700 (税込)

収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編

※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入



【初回生産限定盤DVD】※三方背BOX仕様、フォトブック付き(100P予定)

形態: DVD

品番: XNLD-10220

価格: \7,700 (税込)

収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編

※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入



【通常盤Blu-ray】

形態: Blu-ray

品番: XNLD-10221

価格: \5,500(税込)

収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編

※初回仕様封入特典:トレーディングカードB(全3種中、1種ランダム)封入予定



【通常盤DVD】

形態: DVD

品番: XNLD-10222

価格: \5,500(税込)

収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編

※初回仕様封入特典:トレーディングカードB(全3種中、1種ランダム)封入



【LDHオフィシャルSHOP&mu-mo SHOP限定受注生産盤Blu-ray】

※三方背BOX仕様、限定Tシャツ、フォトブック付き(100P予定)

形態: Blu-ray

品番: XNLD-10223

価格: \11,000 (税込)

収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編

※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入



【LDHオフィシャルSHOP&mu-mo SHOP限定受注生産盤DVD】

※三方背BOX仕様、限定Tシャツ、フォトブック付き(100P予定)

形態: DVD

品番: XNLD-10224

価格: \11,000 (税込)

収録内容:「Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"」本編

※封入特典:トレーディングカードA(全3種中、1種ランダム)封入



〈本編内容〉

・Paradise

・Ready?

・Time After Time

・Distant Look

・Deep Dive

・Honest

・Be Yourself

・Keep It Up

・Virus

・korekara

・Let Me Know

・モノクロの世界

・⾔えない

・Just You and Me

・Canʼt Get Enough

・Monday

・MVP

・The Way

・Rain Drop

・Night Parade

・螺旋の軌跡

〈Encore〉

・BREAK THE LAW

・MVP (リアルアンコール)

・Only One For Me



【パッケージ予約リンク】

https://ldh.lnk.to/Takanori_Iwata_0904_PKG

関連リンク

◆岩田剛典 オフィシャルX

◆岩田剛典 オフィシャルInstagram

◆岩田剛典 オフィシャルYouTubeチャンネル

“ARTLESS=飾らない、ありのまま”というコンセプトをもとに、自身が演出プロデュースまでを行ったという本ツアー。岩田のクリエイティブと遊び心が詰まった“楽園”に誘うように「paradise」を届けると、「ツアーファイナル 日本武道館、Are you ready?」と呼びかけて「Ready?」へ繋げる。「ライブは遊びではございません。本気と本気のぶつかり合いです。皆さんの本気、見せてくれますか?」とクラップを煽り、「Deep Dive」では女性ダンサーとともにセクシーなパフォーマンスで曲の世界観を表現。「Honest」ではスタンドマイクを用いてパフォーマンスするなど、1曲ごとにさまざまな演出で観客を魅了させていく。「あなたの近くに行きます!」と、「Be Yourself」「Keep lt Up」ではトロッコに乗り込んでアリーナを一周した。MATE(ファンの呼称)からの大歓声を受け取り、「ツアーファイナル最高!」と叫ぶ岩田の笑顔からも、この瞬間を存分に楽しんでいるのが伝わってくる。コールアンドレスポンスやシンガロングで一体感に満ちた会場を見渡しながら、岩田は「MATEの皆さんとここまで来ました! 武道館へ連れてきてくれて、本当にありがとう」と歌唱後に深くお辞儀した。ダンスチューン「Virus」で再び盛り上げた後は、バンドメンバーのセッションを挟んで「korekara」「Let Me Know」のメドレーへ。「僕から皆さんに見せたい景色を用意してきました」と告げ、続く「モノクロの世界」ではペンライトではなくスマホライトの点灯を促す。スクリーンには客席を背にして歌う岩田と、その背後に輝く無数の光が映し出されていた。モノクロの世界が彩られるように、本当に美しい光景だった。ダンサーの個々の魅力の詰まったダンスショーケースを経て、ライブは後半戦へ。「1曲1曲やるごとに、“あ、このパフォーマンスやることないんだな”って噛みしめながらさ」とツアーが終わることへの寂しさを滲ませつつ、武道館は人生の節目で立ってきたステージだと語った。初めて武道館に立ったのは12年前、三代目 J SOUL BROTHERSの初の単独アリーナツアーでのこと。その2年後にEXILE加入時のオーディションでも立った場所だが、どちらも必死だったため、当時の記憶がほとんどないという。「今日までの道のりは、決して楽しい時間ばかりじゃありませんでした。生きていれば抗うことができないような不条理にも出会ってきました。でも、その度に後悔しないようにやってきて。自分はこんなもんじゃねぇと、高く飛べるはずだと奮い立たせてきた、そんな10年でした」そう振り返りながら、「10年越しに、ソロアーティストとして武道館のステージに帰ってくることができました!」と感謝を述べ、今日の光景を記憶に焼き付けると意気込む。そして、ツアーファイナルかつ武道館という特別なステージのために新曲「Get Down」を初パフォーマンス。嬉しいサプライズで観客を沸かせた。「The Way」で再びトロッコに乗った後、「Rain Drop」では通路に降り立ち、観客のすぐ近くで歌を届ける。「Night Parade」のサビでは客席からシンガロングが響きわたり、カラフルな照明やペンライトの光も相まって祝祭空間が生まれていた。これまで「足を止めた瞬間に記憶から消える」と危機感を抱きながら活動してきたと語った岩田。一方で、経験を積んでいくうちに、1度の失敗ですべてを失ってしまうのではないかと、挑戦するのが怖くなった時もあったそうだ。そんな時に勇気づけられたのがMATEの存在だったという。「こんな自分でも、皆さんという誇りに出会えました。皆さんも、身の回りの大切な人たちに誇りに思えるようなことを見つけていただきたいと思います」「後悔ないように生きてください。見てください僕、パフォーマーとしてデビューして、今ソロアーティストとして武道館に立っているんですよ。何だってできるよ人生!」とエールを送り、これからも挑戦を重ねつつ、挑戦する人の背中を押せる存在でもありたいと語った。そして、14年間を振り返りながら制作したという「螺旋の奇跡」を本編最後に披露。一人ひとりに寄り添うように力強く曲を歌い上げ、ステージを後にした。アンコールでは1曲目に「BEARK THE LAW」を熱くパフォーマンス。2曲目は日替わりでさまざまな楽曲を届けてきたが、この日は自身初のカバー曲を披露するという。何を歌おうか悩んだという中で、選ばれたのはJung Kook feat. Lattoの「Seven」。岩田の甘い歌声がよく似合うこの曲を、リスペクトを込めて届けた。ラストは「Only One For Me」で、会場をあたたかい空間に包み込む。2ndアルバム『ARTLESS』の楽曲を中心に、メドレーを含む全25曲を届けたこの日のライブで、自身初のアリーナツアーは終幕となった。岩田は公演中、「このアリーナツアーは、ストリートダンサーから始まった僕の1つの集大成です」と語っていた。14年間支え合ったMATEとともに創り上げた武道館のステージは、岩田にとって記憶に深く刻み込まれるものになったのではないかと思う。初のソロアリーナツアーを終え、挑戦を続ける彼がこれからもどんな景色を見せてくれるのか楽しみだ。