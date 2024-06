次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・Ave Mujica(アヴェムジカ)が8日、『Ave Mujica 2nd LIVE「Quaerere Lumina」』の神奈川・神奈川県民ホール 大ホール公演を開催した。同バンドは、ミュージックビデオやデジタルシングル、映像、SNSを通じて提示される謎をユーザーが紐解くという、“現実”と“仮想”を交差させる形でコンテンツを展開。昨年6月4日に『Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」』で初めてファンの前に姿を見せた。

キャラクター/キャストともに謎に包まれたまま初ライブを終え、同年9月14日に放送されたテレビアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』13話でついに“結成”。佐々木李子(三角初華役/Gt&Vo)、渡瀬結月(若葉睦役/Gt)、岡田夢以(八幡海鈴/Ba)、米澤茜(祐天寺にゃむ役/Dr)、高尾奏音(豊川祥子役/Key)の5人からなるバンドであることが明かされた。始動後3度目の単独公演となったこの日のライブは、4月24日にリリースされた1stシングル「素晴らしき世界 でも どこにもない場所」でスタートし、アニメでの“結成”時にもキャラクターたちがパフォーマンスしたセルフタイトル曲「Ave Mujica」、1月27日の『Ave Mujica 1st LIVE「Perdere Omnia」』のラストナンバーとなった「Angles」などで畳みかけた。中盤では「暗黒天国」「KINGS」「堕天」といったカバー曲も織り交ぜつつ、4月から開始された連続配信リリースシリーズから「Symbol I : △」「Symbol II : Air」を初パフォーマンス。バンドとして最初のオリジナル楽曲となった「黒のバースデイ」で締めくくった。ライブでは『Ave Mujica 3rd LIVE』の開催も発表。10月13日、山梨・河口湖ステラシアターで単独公演が行われる。■『Ave Mujica 2nd LIVE「Quaerere Lumina」』神奈川県民ホール 大ホール公演セットリスト01. 素晴らしき世界 でも どこにもない場所02. Ave Mujica03. Angles04. 暗黒天国05. Mas?uerade Rhapsody Re?uest06. 神さま、バカ07. Symbol I : △08. KINGS09. 堕天10. Symbol II : Air11. Choir ‘S’ Choir12. ふたつの月 ~Deep Into The Forest~13. 黒のバースデイ