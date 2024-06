ボクシング世界6階級を制覇した“フィリピンの英雄”ことマニー・パッキャオ(45)が8日、都内で行われた『Yogibo presents RIZIN.47前夜祭』にサプライズで登場。“ボクシング界の英雄”の予告なしの来場に、会場に集まったファンから大きなどよめきが起きた。1995年にプロデビューしたパッキャオは、ボクシング史上2人目、史上最多タイ記録となるメジャー世界タイトル6階級制覇王者。2016年4月に引退試合を行ったが、4ヶ月後に復帰を発表。21年8月の試合を最後に2度目の引退を発表し、22年5月にフィリピンの大統領選に出馬したが落選した。

22年大みそかの『RIZIN.40』の休憩後にリングに登場すると「2023年にRIZINで日本人ファイターと戦う」と宣言。しかし昨年10月にRIZIN榊原信行CEOは会見で「熱を作れる相手が僕らから提案できずに、結果的に1年が経ってしまった」と明かしていた。それからさらに半年以上が経過し、話題の流れが早いRIZINでパッキャオの名を聞くことはなくなっていたが、『RIZIN.47』開催前日のファンイベントで榊原CEOが「すごいゲストが来日してくれました、プリーズ・ウェルカム、Mr.マニー・パッキャオ!」と呼び込むと、大きな拍手と歓声に包まれながらパッキャオが入場した。壇上に上がったパッキャオは「お招きいただきありがとうございます」と笑顔であいさつ。榊原CEOは「なんで来てくれてるかは想像がつくと思いますが、とりあえず発表します」とニヤリ。さらに、この場でのパフォーマンスの披露をお願いされたパッキャオは笑顔で快諾し、ゲストのタレント・JOYのボディミットに強烈な右のパンチをお見舞いすると、この日一番の盛り上がりとなった。短い時間ながらファンとの交流を楽しんだパッキャオは「明日のアナウンスメント(発表)を楽しみにしてください」と予告し、ファンとハイタッチを交わしながら会場から移動した。果たしてパッキャオとRIZINのコラボレーションはどんな内容なのか。榊原CEOは代々木大会で「5大サプライズ」の発表を予告しており、その中にパッキャオが含まれるのか、注目度が一気に高まってきた。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック