¼«Ì±¡¦ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¡¡À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤á¤°¤ê¡È¾Íè²Òº¬»Ä¤¹²þ³×¤ÏÈò¤±¤ëÉ¬Í×¡É
À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¤âü¥¾Íè¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤¹²þ³×¤ÏÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëü¥¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ï8Æü¸áÁ°Ê¡²¬»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò¾·¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯¼£²È¤ÎÎÉ¿´¡¦ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ
¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤Î´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë²æ¡¹¤Ï¾Íè¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²þ³×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÏÃÇ¸ÇÈò¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¤Î¤À¡×
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ¬ÀµË¡²þÀµ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢´ßÅÄÁíÍý¤¬¸øÌÀÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¼çÄ¥¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²þÀµ°Æ¤òº£¤Î¹ñ²ñ¤Î²ñ´üÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£