【PHOTO】“日本でも注目”新人歌手ギュビン、女子バレーボール「KYK Invitational 2024」で祝賀公演を披露
7日午後、ソウル蚕室（チャムシル）室内体育館で女子バレーボールオールスター戦「KYK Invitational 2024」が開かれ、歌手のギュビンが祝賀公演を繰り広げた。
「KYK Invitational 2024」は、女子バレー韓国代表キム・ヨンギョン選手の国家代表引退記念として開催され、キム・ヨンギョン所属のチームは70対60で勝利を収めた。
・“日本でも注目”新人歌手ギュビン、8月1日開催の「関西コレクション」に出演決定！
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