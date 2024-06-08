[6.8 J2第19節](カンセキ)

※19:00開始

主審:ザシャ・シュテーゲマン

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 23 福島隼斗

DF 33 ラファエル

MF 7 石田凌太郎

MF 10 森俊貴

MF 15 奥田晃也

MF 19 大島康樹

MF 24 神戸康輔

MF 42 南野遥海

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 17 藤谷匠

MF 6 大森渚生

MF 41 朴勇志

FW 18 川名連介

FW 29 矢野貴章

FW 38 小堀空

監督

小林伸二

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 2 城和隼颯

DF 24 酒井崇一

DF 36 中塩大貴

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 6 天笠泰輝

MF 7 和田昌士

MF 15 風間宏希

MF 50 菊地健太

FW 8 高澤優也

FW 14 川本梨誉

控え

GK 42 石井僚

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

MF 11 杉本竜士

FW 10 佐藤亮

FW 23 平松宗

FW 40 佐川洸介

監督

武藤覚