栃木vs群馬 スタメン発表
[6.8 J2第19節](カンセキ)
※19:00開始
主審:ザシャ・シュテーゲマン
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 7 石田凌太郎
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 42 南野遥海
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 17 藤谷匠
MF 6 大森渚生
MF 41 朴勇志
FW 18 川名連介
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
監督
小林伸二
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 24 酒井崇一
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 7 和田昌士
MF 15 風間宏希
MF 50 菊地健太
FW 8 高澤優也
FW 14 川本梨誉
控え
GK 42 石井僚
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
MF 11 杉本竜士
FW 10 佐藤亮
FW 23 平松宗
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
※19:00開始
主審:ザシャ・シュテーゲマン
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 7 石田凌太郎
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 42 南野遥海
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 17 藤谷匠
MF 6 大森渚生
MF 41 朴勇志
FW 18 川名連介
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
監督
小林伸二
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 24 酒井崇一
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 7 和田昌士
MF 15 風間宏希
MF 50 菊地健太
FW 8 高澤優也
FW 14 川本梨誉
控え
GK 42 石井僚
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
MF 11 杉本竜士
FW 10 佐藤亮
FW 23 平松宗
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚