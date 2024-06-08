½é²Æ¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¡È¥Þ¥ëÈë¡ÉÊó¹ð¡Ò¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÊÔ¡Ó¥Õ¥¸¡¦¸¶ÅÄ°ª¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ç±ØÁ°¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¡¡4·î6Æü¤ÎJRµÈ¾Í»û±ØËÌ¸ý¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤Ç¥´¥Ã¥¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÆ±¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¥Õ¥¸¤Î¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¡Ê24¡Ë¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÉðÂ¢Ìî·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤·¤ÆÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Å¡Å¡£
¡Ö±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼²£¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë·Ù»¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¾®ÁÎ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¶ÅÄ½ðÄ¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÅÁã¤ÎÝ¯ºä46¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç½¸µÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤â¹Ô¤¸ò¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢»¨Æ§»ö¸Î¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¨¡©¡¡¸¶ÅÄ½ðÄ¹¤Î·Ù´±¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡ØË¨¤¨¡Ù¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤È¤³¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢5·î¤ÎÀÖºä¥µ¥«¥¹¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£3Æü¡Á5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SDGs¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¹¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡Ê28¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥®¥¿¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Ê¥ÞÈäÏªÃæ¡£
¡Ö½éÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Çà¤Þ¤Ê¤Þ¤ëá¤³¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î±ÊÆ£¤Þ¤Ê¡Ê31¡Ë¤È¡¢Ì¤ÍøÍÑºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ø¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥®¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ØLet It Be¡Ù¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±éÁÕ¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ï¡¢¿äÄêD¥«¥Ã¥×¤¬¤³¤ó¤â¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ÂÃ¥´¥Ã¥¯¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¸æ¼êÀöºÚ¡¹¥¢¥Ê¡Ê23¡Ë¤â¥Ð¥¹¥È¤òÌöÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö25Æü¤Ë¡Ø°«¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ØÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¡Ù¤Î¤ªÓò»Ò¤ÈÄ·¿Í±éÉñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¾ì¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¥é¥Ã¥»¥é¡¼!¡¡¥é¥Ã¥»¥é¡¼!¡Ù¤Î¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ·¤Í¤Þ¤¯¤ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Î¥ê¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÍÉ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ä¥êÈ´¤¤¤¿»ÑÀª¤Ë¡Ø¥¢¥Ã¥Ñ¥ì!¡Ù¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡Æ±¤¸2Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢ÇòÃë¤Î°ÛÀ¸òÍ·¤ò·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Î¹Ó°æÍýºé»Ò¥¢¥Ê¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç30Âå¡Á40Âå¤Î¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È2¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¡Ê32¡Ë¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤ä¤é»Å»öµ¢¤ê¤Ë3¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÇÃËÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¹Ó°æ¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¡Ø¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê¹°´î¥¢¥Ê¡Ê32¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê¼ã¼ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
¡¡»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»³ËÜÇë»Ò¡Ê27¡Ë¤À¡£5·î27Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ʼ24¡×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÁÇ´é¤Î¤Þ¤ÞÉ×ÉØ¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡ÖÃ¶Æá¤Î¿åÅÄ¿®Æó¡Ê44¡Ë¤Ï¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥á¥¬¥Í¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤¬°ìÀÚÊÑÁõ¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë2³¬¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤Ç¤âÈþ¿Í¤Îµ±¤¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¥Î¥ê¤Î°¤µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿ÆÍ§¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê23¡Ë¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤°¤é¤¤¤Ï»ý»²¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥í¥ò¥¿¡Ë
¡¡ÍÌ¾¿Í¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âµ¤¤òÊ§¤¦¤Ù¤·!