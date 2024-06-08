¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¤¬¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡ª 2¤«·î¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È12¥»¥ó¥Á¸º¤âÂÎ»éËÃÎ¨¤¬¡Ä
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¹ÆüÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÁ°Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¡Ê£´£·¡Ë¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤·×²è¤¬ºÇ½ªÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¹Ý¤ÎÆùÂÎ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãª¶¶¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¤¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤À¤¬¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êµ¤Ì£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¿·ÆüËÜ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤ÆÃª¶¶¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¸·Ì¿¡£º£Ç¯¤Î£´·î¤«¤é¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ÎÃ£¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿åÌîµÈÍ¥»á¤È¤È¤â¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£²¤«·îÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È£±£°£²¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨£²£±¡¦£±¡ó¤À¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È£¹£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨£±£¶¡ó¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£¡Ö°ïºà¡ù£Â£Ï£Ä£Ù¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«Â¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹õ¥Þ¥ó¥È¤òÃ¦¤°¤È¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¡×¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ï°ìÊÑ¡£³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Â¬Äê¤Î·ë²Ì¤Ï²¿¤È£¹£°¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¼Â¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£²¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï£±£¹¡¦£°¡ó¤È¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡Ä¡£¿åÅÄ»á¤«¤é¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖÂ³¹Ô¡×¤¬¾å¤²¤é¤ì¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤Æó¿Í¤Ç¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿åÅÄ»á¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡Ê£²£°£±£¹Ç¯»þ¤Î¡Ë°ïºà¡ù£Â£Ï£Ä£Ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡£»ä¤â°ïºà¡ù£Â£Ï£Ä£Ù¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï£´£·ºÐ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤ÆÂ³¹Ô¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï£²¤«·î´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢É¨¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¥È¥ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£²ó¡¢Â¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢£²£´Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡£¤â¤¦£±²ó²¼È¾¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¶áÆüÃæ¤Ëà¥·¡¼¥º¥ó£²á¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¶ÚÎÏ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Â·¤¦¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£