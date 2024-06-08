岐阜vs沼津 スタメン発表
[6.8 J3第16節](長良川)
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 5 石田崚真
DF 14 生地慶充
DF 39 遠藤元一
DF 40 川上竜
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 23 萩野滉大
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 8 鈴木拳士郎
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
MF 27 和田育
FW 21 森夢真
FW 23 津久井匠海
控え
GK 50 渡辺健太
DF 26 宮脇茂夫
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 5 石田崚真
DF 14 生地慶充
DF 39 遠藤元一
DF 40 川上竜
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 23 萩野滉大
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 8 鈴木拳士郎
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
MF 27 和田育
FW 21 森夢真
FW 23 津久井匠海
控え
GK 50 渡辺健太
DF 26 宮脇茂夫
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史