立憲民主党の蓮舫参院議員が8日、東京・神宮外苑を視察した。東京都知事選(20日告示、7月7日投開票)への出馬を表明している蓮舫氏が再開発が行われる予定の同所で、事業見直しを訴える日本イコモス国内委員会理事・石川幹子氏の説明を受けた。「本当に都民の理解が得られているのかなぁと、率直なところ思いました」と疑問を投げかけるなどした。



【写真】神宮外苑で石川幹子氏の説明を聞く蓮舫氏と長妻昭氏

都知事選の公約をまだ公表していない蓮舫氏に対しては「14日に日本外国特派員協会で会見をするというリリースがあったんですけど、(公約発表の)時期について」という質問も飛んだ。特派員協会の公式サイトでは「She will come to the Club to outline her policies and her plans should she succeed in becomeing governor of Tokyo.(彼女は東京知事に就任した場合の自身の政策と計画を説明するためにクラブに来る予定。)」と説明されている。



蓮舫氏は「候補者がほぼほぼ出そろったところで同じ時期でみなさんに比較していただきやすいようなタイミングで出したいと思っています。外国特派員協会の(会見)はまた別です」と公約の公表については受け流した。続けて「当然、わたしも出るわけですから、他の手を挙げる方たちも、現職の方も含めて手を挙げるのであれば、外国人特派員協会では今までなかなか出ておられないと聞いたので、出てくださると思ってます」とコメント。現職=小池百合子都知事を含む都知事選立候補予定者に同協会での会見を促し、同じ条件下での“対決”を呼びかけた。



(デイリースポーツ/よろず~ニュース・澤田 英延)