様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、生まれた日付や体重を刻むことも可能な、ディズニープリンセスデザインのベビーリングが登場!

揺れる誕生石がアクセントになった全3種類がラインナップされています。

ケイウノ ディズニー「ベビーリング」Dear Princess

価格:42,790円(税込)

石の種類:【1月ガーネット】990円(税込)、【2月アメシスト】990円(税込)、【3月アクアマリン】2,090円(税込)、【4月ダイヤモンド】8,888円(税込)、【4月キュービックジルコニア】330円(税込)、【5月エメラルド】4,818円(税込)、【6月ムーンストーン】2,530円(税込)、【7月ルビー】4,400円(税込)、【8月ペリドット】990円(税込)、【9月ブルーサファイア】4,400円(税込)、【9月ピンクサファイア】4,400円(税込)、【10月ピンクトルマリン】2,090円(税込)、【11月ブルートパーズ】990円(税込)、【11月シトリン】990円(税込)、【12月タンザナイト】2,090円(税込)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニープリンセスデザインのベビーリング。

生まれた日付や体重を刻むことも可能で、リング部分にネックレスチェーンを通してペンダントとして身に着けることもできます。(ネックレスチェーン別売)

“美しい心で大きな夢を描く、素敵なプリンセスになれますように--”

Dear Princess -Belle-ベル/ベビーリング

素材:K14イエローゴールド

リングの幅:2〜2.3mm

リングの厚み:1.7mm

内径:約10mm

円周:約31.4mm

ペンダントトップとして正面から見た際の寸法:縦約1.86cm 横約1.6cm

誕生石:ダイヤモンド0.03ct その他カラーストーン直径約2.0mm

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」をイメージしたベビーリング。

「ベル」のドレスがモチーフで、イエローゴールドが華やかで可愛い!

そして、ふわりとした柔らかなラインを立体的に表現したエレガントなデザインに仕上げられています。

揺れる誕生石が繊細にきらめき、思わずうっとり☆

Dear Princess -Rapunzel-ラプンツェル/ベビーリング

素材:K14イエローゴールド

リングの幅:2.4〜2.4mm

リングの厚み:1.7〜1.8mm

内径:約10mm

円周:約31.4mm

ペンダントトップとして正面から見た際の寸法:縦約1.88cm 横約1.44cm

誕生石:ダイヤモンド0.03ct その他カラーストーン直径約2.0mm

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をイメージしたベビーリング。

「ラプンツェル」のトレードマークでもある髪と、花飾りがモチーフに!

繊細かつ立体的な装飾を随所に施し、あらゆる角度から見ても美しいデザインに◎

揺れる誕生石もチャームポイントです。

Dear Princess -Jasmine-ジャスミン/ベビーリング

素材:K14イエローゴールド

リングの幅:1.7〜2.25mm

リングの厚み:1.7〜2mm

内径:約10mm

円周:約31.4mm

ペンダントトップとして正面から見た際の寸法:縦約1.82cm 横約1.4cm

誕生石:ダイヤモンド0.03ct その他カラーストーン直径約2.0mm

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」をイメージしたベビーリング。

「ジャスミン」が身につけているネックレスがモチーフで、特徴的な模様が目をひきます!

オリエンタルな装飾と揺れる誕生石がアクセントに。

いつも凛とした美しさの「ジャスミン」らしいこだわりの詰まったデザインです◎

ベビーリングは、今はママがペンダントにして身に着けて、赤ちゃんが成人したらプレゼントするのも素敵です。

「ケイウノ」から発売中の、Dear Princessシリーズのベビーリングの紹介でした☆

