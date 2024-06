鬼頭明里直筆サイン色紙が当たる！「天空のアムネジア」 マーリン登場記念キャンペーン

エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「マーリン」リリースに伴い、声優を務める「鬼頭明里」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2024年6月7日(金)より開催中です。

「天空のアムネジア」 マーリン登場記念キャンペーン

エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「マーリン」リリースに伴い、声優を務める「鬼頭明里」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2024年6月7日(金)18:00より開催!

■直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要

天空のアムネジア公式X(Twitter)をフォロー&対象ポストをリポストされた方を対象に「マーリン」役の声優「鬼頭明里」さんの直筆サイン色紙を5名様にプレゼント☆

●開催期間:2024年6月7日(金)18:00〜6月21日(金)15:59

●応募方法:フォロー&リポスト

(1) Xアカウント「【公式】天空のアムネジア( @amnesia_mstyle )」をフォロー

(2) 対象ポストをリポストすることで応募完了

ご応募いただいた方の中から抽選で5名様に直筆サイン色紙をプレゼントします。

●公式X特設ページ

http://m-style.ch/service/amnesia/twitter/

●注意事項

※転売防止のため、各色紙には事務局側で「当選者様のお名前」または「シリアルナンバー」、その両方を記入させていただく場合があります。

※本キャンペーンは予告なく中止または内容の変更をさせていただく場合があります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

※本キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および景品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。

発覚した場合は景品を返却していただきます。

※配送時の事故、破損等につきましては対応できかねます。

ご了承ください。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳選なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージをお送りします。

当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。

ご了承ください。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合

