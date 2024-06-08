ÆüÍË¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÇÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡ÃÙ¤ì¤ë¶å½£ËÌÉô¡Á´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¤¤¤Ä?¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
º£Æü8Æü(ÅÚ)¡¢¶å½£ÆîÉô¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÃÙ¤¯Çß±«Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£9Æü(Æü)¤Ï¶å½£¤«¤é»Í¹ñ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10Æü(·î)¤â¶å½£ÆîÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤Ç¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢16Æü(Æü)º¢¤«¤é±«¤ÎÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Â³¡¹¤ÈÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
9Æü(Æü)¡¡²Æì¤ä¶å½£¡Á»Í¹ñ¤ÏÂç±«¤Î¶²¤ì
9Æü(Æü)¤ÏÁ°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬À¾ÆüËÜ¤ÎÆî¤ò¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ï¸áÁ°¤Ï±«¤äÍë±«¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Í¹ñ¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶áµ¦¤äÅì³¤¤â¼¡Âè¤Ë±«¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ìë¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
10Æü(·î)¤â¶å½£ÆîÉô¤«¤éÅì³¤¤Ï¸áÁ°¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ï±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ç¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤ÏÇß±«¤ÎºÇÀ¹´ü¡¡ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¤Þ¤ÀÀ²¤ì´Ö
11Æü(²Ð)°Ê¹ß¤â²Æì¤ä±âÈþ¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Çß±«¶õ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë14Æü(¶â)º¢¤Þ¤ÇÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¶å½£ÆîÉô¤â±À¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤Ç¤Æ¡¢Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯Ê¬¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï½ê¡¹¤Ç¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ½£ÉÕ¶á¤âÂ³¡¹¤ÈÇß±«Æþ¤ê¤Ø
16Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÁ°Àþ¤¬¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤·¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤â±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤â16Æü(Æü)º¢¤Ë¤ÏÂ³¡¹¤ÈÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌÆîÉô¤â¼¡Âè¤ËÄ¹±«¤Îµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤ÈÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢²Æì¤ä±âÈþ¤Ï18Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¿Ç¯¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï²Æì¤Ï6·î21Æü¤´¤í¡¢±âÈþ¤Ï6·î29Æü¤´¤í¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Çß±«¤Î»þ´ü¤ÏÅÙ¡¹¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£