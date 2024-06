俳優の竹内涼真(31)が8日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露して話題を呼んでいる。

竹内は「This is the fabric I fell in love with at first sight.It's the best kimono I've ever worn.」と英語でつづり、一目惚れしたという生地で仕立てた着物姿の写真を複数枚アップした。

今まで着た中で最高の着物だと絶賛した竹内。続けて「唯一無二のデザイン。最高な着物」と日本語でも投稿した。

この色気あふれる着物姿にフォロワーからも「最高だー!」「和服がよく似合う」「イケメンすぎ」「ビジュ良すぎる」「世界一着物が似合う男」「え〜めっちゃ格好いい」「かっこよすぎる」「やばっ」「めっちゃ色気ありますねー」「待ってさすがにかっこいい」「やばい」「超絶イケメン」「いっそ斬られたい」など、絶賛する声が多数寄せられていた。