【PHOTO】パク・ソダム＆チョン・リョウォンら女子バレーボール「KYK Invitational 2024」を観戦
7日午後、ソウル蚕室（チャムシル）室内体育館で女子バレーボールオールスター戦「KYK Invitational 2024」が開かれ、パク・ソダム、チョン・リョウォン、ユ・ジェソク、イ・グァンス、ソン・ウニ、ナ・ヨンソクプロデュ―サーらが会場に訪れた。
「KYK Invitational 2024」は、女子バレー韓国代表キム・ヨンギョン選手の引退記念に大韓バレーボール協会が主催、LIANATと株式会社NEXT CREATIVEが共同で主管する。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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「KYK Invitational 2024」は、女子バレー韓国代表キム・ヨンギョン選手の引退記念に大韓バレーボール協会が主催、LIANATと株式会社NEXT CREATIVEが共同で主管する。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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