■『Yogibo presents RIZIN.47』前日計量(8日・都内ホテル)あす全9試合に出場するファイターたちが登場し、メインで対戦する堀口恭司とセルジオ・ペティスはともに規定体重の61キロをクリア。日本中の格闘技ファンが注目する一戦が、無事に行われることになる。計量後にマイクを握ったペティスは「日本で試合を楽しみにしています。明日は大きな花火を打ち上げて、堀口選手のリベンジを阻止したい」と予告。対する堀口も「前回はぶっ飛ばされたんで、今回はしっかりぶっ飛ばし返したい」とリベンジを約束した。

両者は2021年12月の『Bellator 272』のバンタム級タイトルマッチで対戦。5ラウンド制の試合は3ラウンドまで挑戦者の堀口がリードしていたが、4ラウンドに王者ペティスのスピニングバックブローを顔面に受けた堀口がダウンし、衝撃的な幕切れでペティスがKO勝利した。それから2年半、待望の再戦が日本で実現する。また、第8試合の“元王者対決”で対戦するクレベル・コイケとフアン・アーチュレッタも、フェザー級規定体重の66キロをクリア。アーチュレッタが「階級を上げてもチャンピオンになれます」と早くもタイトル戦を意識すれば、クレベルも「私いい試合をして絶対に勝ちます。みんなの応援待ってます!」と必勝を誓った。なお、第3試合で“ブラックパンサー”ベイノアと対戦するジョニー・ケースが、規定体重の71キロから1キロオーバーで計量に失敗。しかし試合はケースにはレッドカードが提示されて実施され、ベイノアが勝てば公式記録になり、ケースが勝てばノーコンテストとなる。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア(※ケースが1kgオーバーでレッドカード提示/勝ってもノーコンテスト)・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック